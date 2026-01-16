Novi 'hladni rat' na Bliskom istoku: Saudijska Arabija i Emirati u prvom izravnom sukobu

30. prosinca je Saudijska Arabija bombardirala je jemenski lučki grad Al Mukallu, gađajući pošiljku oružja namijenjenu separatistima. Pošiljka je poslana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Južnom prijelaznom vijeću (STC), koje želi uspostaviti neovisnu državu na jugu Jemena. Vlasti u Abu Dhabiju tvrde da je pošiljka bila namijenjena njihovim sigurnosnim snagama na tom području, a ne STC-u. Saudijci očito nisu povjerovali u to, naglasivši kako su upozorili UAE da ne šalje oružje i da smatraju postupke Emirata "izuzetno opasnima". Pokrajina Hadramaut u Jemenu, gdje djeluje STC, ima dugu kopnenu granicu sa Saudijskom Arabijom. Za Rijad je zato neprihvatljivo da to područje kontrolira grupa koja nije na istoj liniji sa Saudijcima, objasnio je saudijski znanstvenik Hešam Alganam iz trusta mozgova Carnegie Middle East Center. Saudijski napadi bili su prvi direktni sukob između dviju zemalja, a nakon toga je UAE najavio povlačenje preostalih emiratskih trupa iz Jemena. No stručnjaci kažu da osnovni problem između UAE-a i Saudijske Arabije time nije riješen. Jer, radi se o fundamentalno različitom vođenju vanjske politike.

"Regionalni događaji u posljednjih nekoliko mjeseci zaista su pokazali razliku u vizijama regionalnog poretka", rekao je za Deutsche Welle Kristian Coates Ulrichsen, suradnik za Bliski istok na Baker Institutu za javnu politiku pri Sveučilištu u Hustonu. On podsjeća da su se dvije zemlje našle na suprotnim stranama u brojnim sukobima. "Saudijska Arabija nije sklona obnovi vojne avanturističke politike, za razliku od Abu Dhabija koji je sklon riziku i podršci oružanim nedržavnim grupama", kaže Ulrichsen. Regionalni teškaš Saudijska Arabija više je fokusirana na stabilnost, regionalnu gospodarsku suradnju i vlastiti razvoj, kao i na djelovanje kroz institucije poput Ujedinjenih naroda, tvrdi u objavi na X-u H.A. Hellyer, viši suradnik Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI) u Londonu.

UAE-ova "osovina secesionista"



Ujedinjeni Arapski Emirati naginju onome što znanstvenici nazivaju makijavelističkim modelom vanjske politike "razbij da bi izgradio", koji se ne mora nužno poklapati s arapskim regionalnim konsenzusom. Andreas Krieg, predavač na Školi za sigurnosne studije na Kraljevskom koledžu u Londonu, opisuje djelovanje UAE-a kao izgradnju "osovine secesionista". Emirati podržavaju razne oružane nedržavne aktere u zemljama poput Libije, Sudana, Somalije i Jemena. No UAE to redovno negira. "UAE-ova osovina secesionista je umrežena i agilna", objašnjava Krieg. "Također je otpornija od saudijskog pristupa zasnovanog na državnoj vlasti jer ne ovisi o jednom glavnom gradu, jednom kanalu ili jednom formalnom sporazumu", rekao je za DW. A u pozadini se događa još mnogo toga, dodaje Krieg, uključujući „trgovce, posrednike u pomorskom i zračnom transportu, korporativne strukture, tokove gotovine i robe". Kroz ove slojevite mreže UAE je stekao utjecaj i pristup važnim pomorskim rutama, lukama i energetskim čvorištima.

"Svojevrsni hladni rat"



To je dovelo do toga da su Saudijska Arabija i UAE na suprotnim stranama u različitim sukobima. Na primjer, Saudijska Arabija djeluje kao posrednik u Sudanu, podržavajući međunarodno priznatu vladu, dok su Emirati optuženi da podržavaju sudanske paravojne snage (RSF). Nedavno, kada je Izrael priznao Republiku Somaliland, većina arapskih država, uključujući i Saudijsku Arabiju, prosvjedovala je protiv kontroverznog poteza. UAE nije nego održava bliske veze sa Somalilandom i Izraelom. UAE je normalizirao odnose s Izraelom, dok Saudijska Arabija kaže da to neće učiniti sve dok se ne riješi pitanje palestinske državnosti. Ujedinjeni Arapski Emirati su također optuženi za podršku separatističkim strujama u Siriji koje su protiv nove sirijske vlade, a koju podržavaju Saudijci. Razlike između tih dviju zemalja sve su veće, a analitičari smatraju da to vodi prema svojevrsnom "hladnom ratu" između dva najutjecajnija aktera Bliskog istoka.

Što slijedi u saudijsko-emiratskim napetostima?



Borba se vodi i na društvenim mrežama. Jedan saudijski analitičar je ocijenio da UAE "razara zemlje i društva", dok je drugi usporedio UAE s "pobunjeničkim mlađim bratom". A jedan emiratski komentator se pak žalio da je Saudijska Arabija "kao stariji brat koji misli da je bolji od svih". No neovisni analitičari ne misle da će stvari otići dalje od međusobnih uvreda. "Mislim da su Saudijci odlučno djelovali u Jemenu kako bi osigurali svoje interese i da je ovo možda prvi put da je Abu Dhabi osjetio značajan otpor zbog podrške nedržavnim grupama", rekao je Ulrichsen za DW. I dodao da ipak nema stvarne želje za trajnim raskolom.

Tko će "pobijediti" u hladnom ratu?



Ujedinjeni Arapski Emirati su postigli mnogo svojim metodama, tvrdi Krieg. "Ali presudni faktor je cijena za ugled i politiku." Primjerice RSF, grupa koju UAE podržava u Sudanu, optužen je za masakre i druge zločine, a UAE je kritiziran zbog podrške. Zato je Sudan veliki stres-test za UAE-ovu politiku "osovine secesionista", zaključuje Krieg. "Cijena održavanja ekosustava zasnovanog na RSF-u raste, mogućnost poricanja se smanjuje, a otpor dolazi iz sve više pravaca, uključujući i iz samog Perzijskog zaljeva", kaže on. "Dakle, s vremenom će ona strana koja uspije pretvoriti polugu moći u legitimitet i trajnu stabilnost biti ona koja će zaista pobijediti".