Pentagon ne može jamčiti da bi kratki i oštri udar doveo do brzog sloma ajatolaha i mula

Je li Donald Trump odgodio napad na Iran zbog lošeg vremena ili je potpuno odustao jer je Teheran navodno odustao od javnog vješanja prosvjednika, još uvijek nije jasno. Prema izvješćima, prekjučer su američki avioni bili u zraku, dok su jučer bili prizemljeni, što sugerira da neposrednog udara neće biti, iako to ne znači da Trump neće reagirati jer je poznat po nepredvidljivosti. Važan signal dolazi i iz civilnog zračnog prometa: Iran je ponovno otvorio svoj zračni prostor, što snažno upućuje na zaključak da u sljedeća 24 sata nije izgledan američki ili izraelski napad, jer bi takva odluka bila nespojiva s pripremama za izravnu vojnu akciju.