FOTO Ovo je Trumpova opsesija, a terapeuti dešifrirali što se krije iza toga: 'I faraoni su tako pokapani'

Pozlaćivanje Ovalnog ureda od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvalo je buru diljem svijeta. Prostor je sada pun slika u zlatnim okvirima, zlatnih amblema koji vise na zidovima, zlatnih zavjesa, podmetača, vaza i trofeja. Osim Ovalnog ureda, očekuje se da će i plesna dvorana Bijele kuće biti prekrivena zlatom, sudeći po prikazima prostora. "Trumpova fascinacija zlatnom bojom dokumentirana je desetljećima. Mnogo prije nego što je postao predsjednik", rekla je Manahil Riaz, psihoterapeutkinja. To je vidljivo kroz zlatne natpise na Trump Toweru i zlatom ukrašenu dnevnu sobu na sada već poznatoj obiteljskoj fotografiji Trumpa, njegove supruge Melanije Trump i sina Barrona Trumpa. Terapeuti i stručnjaci za teoriju boja rekli su za HuffPost da bi predsjednikova sklonost zlatu mogla biti vrlo simbolična.

Zlatna boja povezuje se s uspjehom, postignućima i statusom. "U psihologiji boja, zlatna se povezuje s postignućima, autoritetom i statusom ili s nekim tko stavlja snažan naglasak na uspjeh i priznanje. Zlatna jednostavno postaje vizualna skraćenica za te kvalitete. Dakle, to je ono s čime se Trump želi povezivati, postignućima, autoritetom i statusom", kazala je stručnjakinja.

"Faraoni su pokapani sa zlatnim predmetima jer je sam metal simbolizirao vječni život, sveti autoritet", dodala je. U drugim kulturama, poput onih na Bliskom istoku, zlato se daruje tijekom važnih životnih prekretnica kao simbol prosperiteta i generacijskog bogatstva. Diljem svijeta, kada vidimo zlato, povezujemo ga s uspjehom ili pobjedom, dodala je Denise Dudley , klinička psihologinja i stručnjakinja za ponašanje. "Poput olimpijske zlatne medalje", rekla je Dudley.

Riaz je primijetila da predmeti i dekor zapravo ne moraju biti izrađeni od zlata da bi predstavljali te vrijednosti. Sama boja je simbol za to, bilo da se radi o zlatnim zavjesama ili pravoj zlatnoj ogrlici. "Mislim da je to dizajnerski odabir koji na neki način predstavlja kako se udara u prsa, a kako bi ljudima pokazao da ima kontrolu i moć, te da bi se ljudi trebali bojati njega i trebali bi mu se obratiti po savjet i zaštitu", kazala je.

Zlatni dekor odražava nejednakost, a stručnjaci kažu da Trump to vjerojatno želi. "Netko tko se hvali svim tim zlatom vjerojatno pokušava stvoriti razliku između bogatih i siromašnih", rekla je Dudley. "Trump želi da primijetimo da je on jedan od onih koji imaju, i sretan je ako može istaknuti razliku između sebe kao imućnog i svih ostalih", kaže ovaa stručnjakinja. Prema Dudley, Trumpova upotreba zlata u Ovalnom uredu primjer je 'signalizacije identiteta', odnosno kada "ljudi koriste vizualne znakove - to može biti kako izgleda moja kuća, to može biti ono što nosim - kako bi pokazali kako sebe vide".

"Ima zlatna slova i zlatne ukrase posvuda, sve boji u zlatno, i sve je zlatno, zlatno, zlatno", primijetila je Dudley, dodajući: "I vjerujem da Trump time pokazuje svoju osobnu priču o brendu... uspjehu, autoritetu, dominaciji i osvajanju svih ostalih".

Bivši predsjednici također su ukrašavali Ovalni ured kako bi odražavali svoj ukus i stil vođenja. Predsjednik Barack Obama postavio je krem ​​tepih s citatima bivših vođa. Predsjednik Joe Biden objesio je portret Benjamina Franklina i izložio biste poznatih vođa pokreta za građanska prava. Ali zlatom okupani Ovalni ured vrlo se razlikuje od tih promjena.

"To vjerojatno govori o njegovoj pretjeranoj osobnosti i njegovom uvjerenju da je iznad zakona, da može učiniti što god želi i da treba što vizualnije pokazati svoju moć", zaključila je Dudley.