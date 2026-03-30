Koliko.HR: Razlika od skromne do standardne uskrsne košarice 87 eura

Skromna uskrsna košarica stoji oko 75 eura, a bogatija prelazi 160, uz značajne razlike među županijama. Dok si neki mogu priuštiti janjetinu i bogatiji jelovnik, mnogima će ostati tek osnovne namirnice i skromnija ponuda pića i slastica. Blagdanski stol za Veliki petak i Uskrs ove će godine predstavljati značajno opterećenje za kućne budžete, potvrdilo je istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).

Temeljna, skromnija košarica na nacionalnoj razini u prosjeku stoji oko 75,49 eura za četveročlanu obitelj, odnosno 62,34 eura za tročlanu, izračunao je Koliko.HR. Najskuplje su Požeško-slavonska (85,60 eura za četveročlanu), Ličko-senjska (79,86) i Krapinsko-zagorska županija (79,11). S druge strane, najjeftinije su Karlovačka (71,16), Grad Zagreb (71,39) i Koprivničko-križevačka županija (72,55). Razlika između najskuplje i najjeftinije doseže 14,44 eura za četveročlanu obitelj, odnosno 11,81 eura za tročlanu obitelj.

Kod standardne, bogatije košarice, nacionalni prosjek iznosi oko 163,81 eura za četveročlanu obitelj i 138,23 eura za tročlanu. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije iznosi oko 16,25 eura za četveročlanu, odnosno oko 13,50 eura za tročlanu obitelj.

- Cijene uskrsnih košarica pokazuju da će nekima i skromna košarica biti preskupa. Ne zaboravimo na više od 300.000 umirovljenika s mirovinama manjim od 300 eura. Ostali će kupiti koliko im prihodi dozvoljavaju, iako svjedočimo da ima i onih kojima cijene nisu uopće bitne. Šunkica će možda biti dostupna većini, ali janjetinu će mnogi vidjeti samo u katalogu - kaže Ana Knežević, predsjednica HUZP-a.

Bogatija obitelj za Veliki petak i Uskrs na stol će staviti raznolika jela koja prate blagdansku tradiciju. Po izračunu Koliko.HR-a i HUZP-a, Veliki petak počinje paštetom od tune, za ručak je šaran uz krumpir-salatu i blitvu, a za večeru pržene srdele. Uskrsni doručak uključuje šunku, sir, kuhana jaja, mladi luk i pincu. Ručak je klasičan blagdanski; bistra goveđa juha, pečena janjetina, krumpir, zelena i francuska salata. Večera se ponovno oslanja na šunku i ostatke, ali uz širi izbor pića, uključujući kvalitetno vino te tradicionalne slastice poput pince, orehnjače i sitnih konfekcijskih kolača.

Skromnija, temeljna varijanta zadržava osnovnu strukturu blagdanskih obroka, ali s manje slastica i uz jeftinije namirnice. Veliki petak počinje ribljom paštetom, dok je ručak jednostavan – oslić s krumpir salatom. Večera se ne priprema posebno, nego se jede ono što je ostalo od ručka. Na Uskrs je stol skroman, ali tradicionalan uz doručak sa šunkom, sirom, jajima i mladim lukom. Ručak počinje goveđom juhom, ali janjetinu zamjenjuje piletina. Izostaje i francuska salata. Kvalitetno vino zamijenjeno je stolnim, a među slasticama ostaju tek tradicionalna orehnjača i sitni kolači.

Iz Koliko.HR-a obje košarice računaju za dva modela kućanstava: četveročlanu obitelj (majka, otac, sin od 13 i kći od 10 godina) i tročlanu obitelj (majka, otac i kći od 10 godina). Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane u Hrvatskoj.