Pavlek je bio u Dubaiju iz kojeg je zatim otišao u Rusiju, a iz Rusije u Istanbul

Vedran Pavlek, donedavno alfa i omega hrvatskog skijanja, protiv kojeg je USKOK prošli tjedan pokrenuo istragu zbog sumnje da je tijekom skoro 10 godina iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) izvukao oko 30 milijuna eura, i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu. Konkretnije, nalazi se u Turskoj, a prema riječima Davora Božinovića, ministra unutarnjih poslova, za njim je raspisana Interpolova tjeralica.

Po dostupnim informacijama, Pavlek je u Turskoj pod nadzorom tamošnje policije, koja mu je već pretražila i hotelsku sobu u kojoj boravi te mu je oduzela mobitel i putne dokumente. S obzirom na to da je međunarodna tjeralica za njim raspisana, sada dalje ide pravna procedura koja će vjerojatno uključivati njegovo uhićenje, dovođenje pred turski sud te hrvatski zahtjev za njegovim izručenjem. Koliko će to trajati, teško je reći, no u slučaju Nenada Petraka, koji je prije par godina uhićen u Istanbulu u sklopu akcije Kartel 2, cijeli postupak oko izručenja nije trajao dulje od 14 dana. Inače, prema dostupnim informacijama, Pavlek već duže vrijeme ne živi u Hrvatskoj, jer ima vilu na Ibizi. U Hrvatsku je navodno dolazio povremeno, a prema neslužbenim informacijama, nedavno je jedno vrijeme bio u Dubaiju iz kojeg je zatim otišao u Rusiju, a iz Rusije u Istanbul. Gdje ga je, po zamolnici hrvatskih kolega, dočekala turska policija.

U međuvremenu, sutkinja istrage mu je odredila jednomjesečni istražni zatvor, zbog opasnosti od bijega, te opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke. Iako je Laura Valković, njegova odvjetnica, prošli tjedan rekla da on nije u bijegu, jer nije znao da se protiv njega vodi kazneni postupak, činjenica da je nedostupan našem pravosuđu sigurno mu otežava procesnu poziciju. Odnosno što dulje bude odsutan, njegovoj obrani teže će biti pobijati opasnost od bijega kao osnovu za određivanje istražnog zatvora.

Prošli tjedan istražni zatvor je određen i ostalim Pavlekovim suosumnjičenicima, osim Nenadu Eroru. Georgu Mauseru, koji također trenutačno nije dostupan, istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, Martini Strezenicki zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke, dok je Boženi Hrvoj Meić i Damiru Raosu istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. U slučaju Raosa riječ je o dva svjedoka pa je njegov odvjetnik Šime Matak kazao da to znači da bi njemu istražni zatvor mogao brzo biti ukinut. USKOK za Nenada Erora nije tražio određivanje istražnog zatvora, pa će se on u nastavku istrage braniti sa slobode. Eror je tijekom ispitivanja na USKOK-u iznio obranu, što je vjerojatno i razlog zašto za njega nije tražen istražni zatvor.