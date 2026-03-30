TENZIJE MEĐU SAVEZNICIMA

Španjolci najavili nove mjere Amerikancima: 'Ne dopuštamo korištenje našeg zračnog prostora za akcije u Iranu'

Marijeta Nekić/Hina
30.03.2026.
u 13:06

Zatvaranje zračnog prostora prisiljava vojne zrakoplove da zaobiđu Španjolsku, članicu NATO-a, na putu do svojih ciljeva na Bliskom istoku

Španjolska je zatvorila svoj zračni prostor američkim zrakoplovima koji sudjeluju u ⁠napadima na Iran, što je korak dalje od prethodne zabrane korištenja vojnih baza kojima zajednički upravljaju, izjavila je u ponedjeljak ministrica obrane Margarita Robles. "Ne dopuštamo korištenje vojnih baza ⁠niti korištenje zračnog prostora za akcije povezane s ratom u Iranu", rekla je Robles novinarima u Madridu.

Zatvaranje zračnog prostora prisiljava vojne zrakoplove da zaobiđu Španjolsku, članicu NATO-a, na putu do svojih ciljeva na Bliskom istoku. To ne uključuje izvanredne situacije, dodao je list El Pais. "Ovo je dio odluke koju je već donijela španjolska vlada da ne sudjeluje ili ne doprinosi ratu koji je pokrenut jednostrano i protivno međunarodnom pravu", rekao je ministar gospodarstva Carlos Cuerpo za radio Cadena ⁠SER.

Španjolski premijer Pedro Sanchez jedan je od najglasnijih protivnika napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, opisujući ih kao nepromišljene i nezakonite. Predsjednik Donald Trump ‌zaprijetio je prekidom trgovine s Madridom nakon što je ta zemlje uskratila SAD-u korištenje baza u Španjolskoj za potrebe bliskoistočnog rata.

Pedro Sanchez SAD Španjolska

