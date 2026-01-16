Naši Portali
TRAJU SMRTONOSNI PROSVJEDI

Američki izaslanik pri UN-u: SAD stoji uz iranski narod, sve opcije su na stolu

Members of the UN Security Council meet on Iran at the request of the United States at U.N. headquarters in New York
EDUARDO MUNOZ/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
16.01.2026.
u 00:15

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na "maksimalnu suzdržanost u ovom osjetljivom trenutku" kako ne bi došlo do "daljnjeg gubitka života" ili "šire regionalne eskalacije"

Sjedinjene Države stoje uz "hrabri narod Irana", a predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja da su "sve opcije na stolu" kako bi se zaustavilo pokolj, rekao je u četvrtak američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz Vijeću sigurnosti UN-a. Trump je više puta prijetio intervencijom u znak podrške prosvjednicima u Iranu, gdje su tisuće ljudi ubijene u sklopu suzbijanja nereda protiv klerikalne vlasti. No, u četvrtak je Trump zauzeo stav da treba "pričekati i vidjeti", dodavši da se ubojstva zaustavljaju i da vjeruje kako trenutačno ne postoji plan za masovna pogubljenja. Bijela kuća je u četvrtak ustvrdila da je Iran otkazao 800 planiranih pogubljenja prosvjednika prethodnog dana, no dodala i da su sve opcije i dalje na stolu.

"Predsjednik Trump je čovjek od akcije, a ne beskrajnog raspravljanja koje vidimo u Ujedinjenim narodima. Jasno je dao do znanja da su sve opcije na stolu kako bi se zaustavilo pokolj", naglasio je Waltz. Odbacio je optužbe Irana da su prosvjedi "strana zavjera koja prethodi vojnoj akciji". "Svi u svijetu moraju znati da je iranski režim slabiji nego ikad prije i stoga iznosi ovu laž. Boje se vlastitog naroda", rekao je Waltz. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na "maksimalnu suzdržanost u ovom osjetljivom trenutku" kako ne bi došlo do "daljnjeg gubitka života" ili "šire regionalne eskalacije", rekla je viša dužnosnica UN-a Martha Pobee.

Ključne riječi
Iran UN SAD

