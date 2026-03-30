AFERA MIKROSKOP

Hrvoje Petrač je krivnju priznalo lani u rujnu i nagodio se s USKOK-om. No u zatvor mu se očito ne ide jer je ponovo tražio - odgodu

Zagreb: Hrvoje Petrač izašao iz Remetinca nakon plaćene jamčevine
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
30.03.2026.
u 16:00

Iako je u aferi Mikroskopi priznao krivnju još lani početkom rujna, nakon čega je na temelju nagodbe s USKOK-om, osuđen na tri godine i devet mjeseci zatvora, Hrvoju Petraču se očito ne mili odlazak na izdržavanje te kazne. Jer na vratima Remetinca se trebao pojaviti 31. ožujka 2026. no te se neće dogoditi jer je ponovo zatražio - odgodu. Kao što je to učinio i u dva navrata ranije, oba puta zbog zdravstvenih razloga. Petrač se prvi puta trebao na izražavanje kazne javiti 22. prosinca 2025. No tražio je odgodu, tvrdeći da ima problema sa zdravljem koji se unutar zatvorskog  sustava ne mogu sanirati. Sud mu je odlazak u zatvor prolongirao do 2. veljače 2026., kada je tražio novu odgodu i dobio je do 31. ožujka 2026. No kako je sada podnio novi zahtjev za odgodom, odlaska na izdržavanje kazne nema, dok sudac izvršenja ne odluči jesu li Petračevi zdravstveni problemi takvi da se uistinu ne mogu sanirati unutar zatvorskog sustava. Inače, prema zakonu problemi sa zdravljem i jesu razlog za odgodu odlaska na izdržavanje kazne, a sudovi te zahtjeve odobravaju nakon što im se predoči valjana medicinska dokumentacija.

Na izdržavanje kazne, baš ne želi ni Petračev suoptuženik Saša Pozder, koji je također zbog zdravstvenih problema tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Županijski sud u Šibeniku je to prvo odbio, no Pozder se žalio pa je dobio odgodu do konca travnja. On je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, a kako je u istražnom zatvoru proveo devet mjeseci, mora odslužiti još dvije godine. Petračevi sinovi Novica i Nikola Petrač, koji su u rujnu lani također priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om, otišli su na izdržavanje svojih kazni.

Inače, trojica Petrača i Pozder su osuđeni i na sporedne novčane kazne, koje su već platili, a novčanu kaznu je platila i Pozderova tvrtka Medical Innovation Solutions kojoj je oduzeta nepripadna imovinska korist od 474.000 eura. Sve novčane kazne, kao i protupravno stečena imovinska korist su već uplaćene u državni proračun, koji je tako postao "bogatiji" za oko 1, 4 milijuna eura.

Što se tiče Vilija Beroša te Tome Pavića i liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima, koji su također optuženi u ovoj aferi, oni se nisu odlučili za priznanje krivnje, a optužnica nije postala pravomoćna jer je Beroševa obrana tražila da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoji sadržaj mobitela Nikole Petrača u kojem je nađena WhatsApp grupa Petrač&Pozder koju je tijekom istrage protiv Tomislava Tolušića, još jednog bivšeg ministra Andreja Plenkovića koji se našao u pravnim problemima, našao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Korisnici te grupe su u svojim međusobnim razgovorima Beroša zvali Mali te su komunicirali o tome kako su hrvatskim bolnicama, uz Beroševu pomoć, po prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu. Zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza pridružile su se i obrane liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima, kao i Tome Pavića, nekadašnjeg zaposlenika HZZO-a. No optužno vijeće im je taj zahtjev odbilo, pa sada o tim žalbama treba odlučiti Visoki kazneni sud (VKS). U međuvremenu, Beroš se vratio u KBC Sestara milosrdnica, gdje radi kao liječnik, iako je po optužnicu, tu bolnicu svojim postupcima, financijski oštetio.

