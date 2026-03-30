POPUT NADSTREŠNICE

VIDEO/FOTO Što Trump stvarno gradi u Bijeloj kući? ' To je masivni kompleks, otporan je na dronove, metke...'

Foto: Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.03.2026.
u 12:53

Trump je izrazio nezadovoljstvo što su detalji procurili u javnost

Američki predsjednik Donald Trump javno je rekao da vojska gradi veliki podzemni vojni kompleks ispod plesne dvorane Bijele kuće, što je izazvalo novi val nuklearnih strahova usred eskalacije sukoba s Iranom. Trump je izjavio da vojska trenutno gradi masivni kompleks. Prema njegovim riječima, sama plesna dvorana služi kao svojevrsna 'nadstrešnica' za taj podzemni objekt. "Vojska gradi masivni kompleks ispod plesne dvorane, a to je u izgradnji i ide nam jako dobro“, rekao je Trump. Dodao je da je sve projektirano da bude otporno na dronove i metke, kao i na „bilo što drugo“.

"Imamo neprobojno staklo. Imamo krovove i stropove otporne na dronove", rekao je Trump. "Nažalost, živimo u doba kada je to dobra stvar", dodao je. Trump je izrazio nezadovoljstvo što su detalji procurili u javnost. "To je izašlo nedavno zbog glupe tužbe koja je podnesena", kazao je, misleći na tužbu Nacionalnog trusta za očuvanje povijesnih spomenika iz prosinca prošle godine. U tužbi se tražilo zaustavljanje radova na novoj plesnoj dvorani dok se ne provedu neovisne procjene i ne dobije odobrenje Kongresa. Trumpova administracija odgovorila je da radovi moraju nastaviti iz razloga nacionalne sigurnosti.

Trump je istodobno hvalio samu plesnu dvoranu, nazvavši je „najfinijom plesnom dvoranom svoje vrste bilo gdje na svijetu“. Izjava o bunkeru stigla je u trenutku kada se Trump suočava s brojnim pitanjima o ratu na Bliskom istoku i rastućim strahovima od nuklearnog sukoba s Iranom. Administracija je u sudskim dokumentima naglasila da je nastavak gradnje nužan zbog nacionalne sigurnosti, a ponudila je sucu da u privatnom razgovoru podijeli klasificirane detalje, javljaju mediji.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt oštro je reagirala na kritike New York Timesa koje su se odnosile na dizajn plesne dvorane, nazvavši autore članka 'tri nasumične osobe' koje nikad ništa nisu sagradile. Ovaj razvoj dolazi u vrijeme kada su nuklearni strahovi u Sjedinjenim Državama vidno porasli zbog napetosti s Iranom. Mnogi tumače gradnju modernog podzemnog kompleksa kao pripremu za moguće ozbiljne prijetnje, uključujući napade dronovima ili druge sigurnosne rizike. Trumpov potez ponovno je otvorio raspravu o sigurnosti predsjedničke rezidencije i o tome kako trenutačna geopolitička situacija utječe na unutarnje pripreme u Bijeloj kući.

Donald Trump bunker Bijela kuća

