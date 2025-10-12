Novi detalji stravičnog napada na gradonačelnicu: Maloljetna kći satima mučila vlastitu majku, htjela ju zapaliti

Nakon napada na gradonačelnicu Herdeckea Iris Stalzer, koji se dogodio u utorak u njenom domu, pojavili su se novi detalji koji otkrivaju prethodnu napetost unutar obitelji. Prema dostupnim informacijama, Stalzer se vjerojatno bojala eskalacije sukoba čak i prije samog napada. Navodno je ranije u podrumu kuće napadnuta od strane svoje 17-godišnje kćeri, a potom je uspjela uvjeriti dijete da prekine napad i pozove policiju.

Gradonačelnica je, kako prenose njemački mediji, nekoliko puta tražila pomoć od policije. Već u lipnju ove godine poslala je pismo pritužbe policiji i uredu za dobrobit mladih, izražavajući nezadovoljstvo nedostatkom podrške od strane vlasti. Dan prije napada, dva puta je kontaktirala policiju, tražeći pomoć zbog obiteljskog nasilja. Policijska postupanja u ovom slučaju sada se preispituju. Ministar unutarnjih poslova najavio je internu istragu kako bi se utvrdilo jesu li poduzete odgovarajuće mjere nakon prijava gradonačelnice, piše Fenix Magazin.

Istražitelji su otkrili da je 57-godišnja Stalzer tijekom ispitivanja izjavila kako je njezina kći koristila dezodorans u spreju i upaljač u pokušaju da zapali njezinu kosu i odjeću. Napad je trajao satima, a motiv kćerke za napad još uvijek nije poznat. Forenzičari su također utvrdili da su velike mrlje krvi uklonjene iz kuće prije dolaska hitne pomoći, vjerojatno dok je Stalzer još bila teško ozlijeđena. Nadležni javni tužitelj još nije potvrdio sve ove navode.

Stalzer je pronađena teško ozlijeđena u svom domu u Ruhrskoj oblasti i helikopterom prevezena u bolnicu u Bochumu. Od srijede joj život više nije u opasnosti, ali zahtijeva daljnje liječenje. Državno odvjetništvo provodi istragu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Njena 17-godišnja kći smještena je u psihijatrijsku bolnicu pod nadzorom zaštitara. Ured za dobrobit mladih nije komentirao slučaj zbog zaštite privatnosti. Grad Herdecke također se oglasio priopćenjem u kojem ističe kako nije ovlašten davati informacije o pojedinačnim slučajevima zbog zakonskih propisa o zaštiti podataka.

Iris Stalzer, 57-godišnja političarka SPD-a, pobijedila je na lokalnim izborima u Herdeckeu uz podršku Zelene stranke, prekinuvši dugogodišnju dominaciju CDU-a. Stalzer je godinama članica gradskog vijeća, bavi se odvjetništvom, a njezini prioriteti u kampanji bili su obitelji, pristupačno stanovanje, sigurnost i povećano građansko sudjelovanje. Za vrijeme njezine odsutnosti, prvi zamjenik gradonačelnika Dennis Osberg preuzima upravljanje gradom. Gradska uprava Herdeckea navela je da će trenutni aranžman ostati na snazi dok Stalzer ne preuzme dužnost.