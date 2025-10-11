Tragedija u Njemačkoj: Muškarac ubio kćer u obiteljskom sukobu, policija intervenirala

U obiteljskoj tragediji južno od Freiburga, 58-godišnji muškarac navodno je ubio svoju kćer, priopćili su državno odvjetništvo i pokrajinski ured kriminalističke policije, piše Fenix Magazin. Muškarac je, suprotno volji bivše supruge, upao u njezinu kuću, izveo nju i njihovog sina van, zaključao se unutra s kćeri te nad njom počinio teško nasilje. Policija, koju je pozvala majka, kroz prozor je uočila napad, nakon čega je policajac pucao na muškarca kako bi zaustavio nasilje. Muškarac, iako pogođen, povukao se s kćeri u dio kuće izvan vidokruga policije. Po upadu dodatnih policijskih snaga, pronašli su djevojčicu bez znakova života, a hitna pomoć potvrdila je njezinu smrt. Muškarac, ozlijeđen ali izvan životne opasnosti, uhićen je bez otpora i prevezen u bolnicu.