Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
UHIĆEN BEZ OTPORA

Tragedija u Njemačkoj: Muškarac ubio kćer u obiteljskom sukobu, policija intervenirala

policija ilustracija
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
11.10.2025.
u 21:33

Muškarac, ozlijeđen ali izvan životne opasnosti, uhićen je bez otpora i prevezen u bolnicu

U obiteljskoj tragediji južno od Freiburga, 58-godišnji muškarac navodno je ubio svoju kćer, priopćili su državno odvjetništvo i pokrajinski ured kriminalističke policije, piše Fenix Magazin. Muškarac je, suprotno volji bivše supruge, upao u njezinu kuću, izveo nju i njihovog sina van, zaključao se unutra s kćeri te nad njom počinio teško nasilje. Policija, koju je pozvala majka, kroz prozor je uočila napad, nakon čega je policajac pucao na muškarca kako bi zaustavio nasilje. Muškarac, iako pogođen, povukao se s kćeri u dio kuće izvan vidokruga policije. Po upadu dodatnih policijskih snaga, pronašli su djevojčicu bez znakova života, a hitna pomoć potvrdila je njezinu smrt. Muškarac, ozlijeđen ali izvan životne opasnosti, uhićen je bez otpora i prevezen u bolnicu.
Ključne riječi
ubojstvo Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još