Pucnjava usred bijela dana u Njemačkoj – ranjene tri osobe, napadač nestao

U pucnjavi koja se dogodila u subotu poslijepodne u kladionici u njemačkom gradu Giessenu, u saveznoj zemlji Hessen, ozlijeđene su tri osobe. Kako je potvrdila policija, napadač je još uvijek u bijegu, no trenutno se ne smatra da postoji opasnost za širu javnost, piše Fenix Magazin.

Incident se dogodio oko 15:10 sati u sportskoj kladionici smještenoj u ulici Marktstraße, u blizini glavne gradske tržnice. Prema dostupnim informacijama, žrtve su pogođene u udove i nitko nije smrtno stradao. Težina ozljeda za sada nije službeno potvrđena.

Nakon pucnjave, policija je blokirala pristup tržnici i zaustavila autobusni promet u tom dijelu grada. Na terenu je velik broj pripadnika snaga sigurnosti, a istraga je u tijeku.

Prema pisanju njemačkih medija, oružje kojim je počinjen napad bio je pištolj ili revolver. Osumnjičeni je, navodno, poznat policiji, no još nije uhićen.

Motiv napada zasad nije poznat, a policija nastavlja intenzivnu potragu za počiniteljem i poziva građane na suradnju.