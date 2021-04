Novi detalji istrage protiv Rimac i Žalac: 'Za taj proces ja nemam vremena. Hitno zovi poštara!'

- Ako mi ga središ, bit ću tvoj vječni dužnik. Osim toga bio bi mi to lijepi rođendanski poklon - jedna je od poruka koju tijekom travnja 2018. Milenko Bašić šalje Josipi Rimac.

On je poduzetnik koji ima problema u poslovanju jer mu treba kredit od 130 milijuna eura za njegov projekt vjetroparka Krš-Pađene, a ona je HDZ-ova državna tajnica u ministarstvu uprave. Bašić se našao u problemu jer mu banke odbijaju dati kredit koji traži, odnosno banke odustaju od financiranja njegova projekta te mu ostaje samo HBOR. A da bi dobio kredit od 130 milijuna eura, kakav HBOR nikada nikome nije odobrio, on traži pomoć od Josipe Rimac.

Konkretnije, kako to tvrdi USKOK u posljednjem proširenju istrage u aferi Vjetroelektrane kojim je obuhvaćeno spomenuto dvoje, ali i još nekoliko osoba, uključujući Gabrijelu Žalac, bivšu ministricu u Plenkovićevoj vladi, Bašić je od Josipe Rimac i Gabrijele Žalac tražio da koordinirano nezakonito utječu na Tamaru Perko, predsjednicu uprave HBOR-a i Tomislava Vuića, predsjednika uprave HPB-a.

Gabrijela Žalac je u to vrijeme članica nadzornog odbora HBOR-a, pa ona Josipi Rimac služi da dođe do Tamare Perko, ali i da joj organizira sastanke s drugim ministrima u nadzornom odboru. Ona je ta koja savjetuje Josipi Rimac da zove Zdravka Marića i dogovori sastanak njega i Bašića, što ova i čini.

S druge strane, Josipa Rimac učestalo zove Vuića ili mu šalje poruke u kojima traži da se on nađe s Bašićem, ali i da pazi na njezine.

- Jesi se ti zbrojio oko onih mojih? - pita J. Rimac Vuića.

- Ne ignoriram te, no moraš znati da banke nisu tako brze kada su u pitanju stotine milijuna eura - odgovara joj on.

Kako se stvari za Bašića kompliciraju, jer ne može dobiti kredit koliki hoće i pod uvjetima koje on diktira, on postaje sve nervozniji. Josipa Rimac mu tako prenosi da se HPB mora udružiti s PBZ-om da bi mu dali maksimalni iznos, na što joj on govori:

- To je proces za koji ja nemam vremena. Hitno zovi poštara.

Ona ga je poslušala pa ponovo zove Vuića, te ga pita:

- Jel' ti paziš na ove moje vjetraše?

No stvar s HPB-om se izjalovila, pa Bašić kuka Josipi Rimac da ih je "prijatelj izdao i da je napravio veliku štetu". Kako se stvari oko HPB-a ne razvijaju povoljno, Josipa Rimac u priču uključuje i Gabrijelu Žalac od koje traži da urgira kod Tamare Perko i pripremi priču za sjednicu nadzornog odbora.

Bašiću pak Josipa Rimac javlja kako se sastala s ministrima Pavićem i Butkovićem, kako gnjavi Marića, Tolušića i Horvata, a on joj poručuje da "slomi Marića".

I sam Bašić šalje poruke Tamari Perko u kojima od nje traži da pogura sve to, čemu se ona opire. U jednom od njezinih komunikacija s Josipom Rimac, u kojoj joj J. Rimac govori da je kontaktirala Tolušića te da se nada da je "Milenko danas na tapetu", Tamara Perko joj odgovara:

- Stalno nešto pokušavam složiti. Zovem PBZ. Imam sastanak sa ZABA-om. Jednostavno treba naći banke, a ja sada radim posao koji bi trebao raditi njegov financijski direktor.

Poruke od Tamre Perko, Josipa Rimac prosljeđuje Bašiću, koji je sve nervozniji, jer HBOR ne pristaje odobriti kredit od 130 milijuna eura.

On optužuje Tamaru Perko da ga je ucijenila, na što mu Josipa Rimac odgovara:

- Ucijenit ćemo i mi nju.

Govori mu da ide za vikend u Istru pa će "tamo lomiti Tamaru", a u jednoj od njihovih komunikacija Bašić joj predbacuje što mu se ne javlja, te ju optužuje da ga je izdala. Istovremeno ona od Tolušića traži da Bašićev projekt proglasi strateškim i da ga pogura, dok s Gabrijelom Žalac komunicira kako je Bašić sjajan i prava legenda.

On s druge strane traži da ga poveže i s premijerom Plenkovićem, na što mu ona odgovara:

- Sastanak još traje, a samo sam kratko s AP.

Kako se pritisci na Tamaru Perko pojačavaju, ona Gabrijeli Žalac govori da Bašić od nje traži da radi stvari koje ne smije raditi.

- Nitko to ovdje neće potpisati. Jedva sam i za ovo dobila konsenzus članova kreditnog odbora i to ne svih, već tanku većinu - pojašnjava T. Perko Gabrijeli Žalac, koja te poruke prosljeđuje Josipi Rimac.

Bašić joj se inače žali da je " propao ako ne plati 30 milijuna", a ona i Gabrijela Žalac, kako se sumnja, udruženim snagama uspijevaju se izboriti za nove sastanke Bašića u HBOR-u, nakon čega mu HBOR odobrava kredit od 80 milijuna eura. Prethodno mu Josipa Rimac pojašnjava koje dokumente mora dostaviti, a ti dokumenti su s opaskama nađeni kod nje kada je lani uhićena.

Kako sada šepa s aktivacijom kredita, Josipa Rimac i Gabrijela Žalac dalje komuniciraju kako da se to ubrza, pitaju se treba li ponovo zvati Vuića i Marića, a na kraju Gabrijela Žalaca zaključuje:

- Treba pomoć sa svih strana, a svi su kao kuhane noge dok vrijeme ide. Zvat ću Zdravka i Tamaru i biti dosadna. Jadni su s tolikim papirima. Vjerujem da će na kraju sve biti dobro.

Inače, USKOK sumnja da je Josipa Rimac za svoju "pomoć" Bašiću, mjesečno dobivala od njega 40.000 kuna koje joj davao njegov direktor Dragan Stipić, koji je također osumnjičen. Osim toga, kada je posao s HBOR-om realiziran, Bašić je Josipi Rimac poslalo poruku "da ju je dužan počastiti".

Pa joj je platio jedrenje, na koje je ona povela Gabrijelu Žalac i Ružicu Njavro, koja je također osumnjičena u ranijem kraku afere Vjetroelektrane.