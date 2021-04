Bašić Josipi Rimac: Stisni Tolušića. Stisni Marića. A pokušaj doći i do premijera

Sredi mi i stisni Marića. A pokušaj doći i do premijera Andreja Plenkovića, jedna je od brojnih poruka koju je tijekom 2018. i 2019. Milenko Bašić poslao Josipi Rimac.

Ona je u to vrijeme bila državna tajnica u Ministarstvu uprave te, barem je ona tako smatrala, vrlo moćna unutar HDZ-a. A tu moć, kako sumnja USKOK, obilato je koristila ne bi li Bašiću i Draganu Stipiću, vlasniku i direktoru tvrtke C.E.M.P. pomogla oko njihova projekta vezanog uz vjetroelektranu Krš – Pađene. U vrijeme kada Bašić i J. Rimac učestalo komuniciraju, Bašić nužno treba kredit od HBOR-a kako bi pokrenuo svoj projekt koji je zapeo u probleme. Želi, kako USKOK navodi u zadnjem proširenju istrage u aferi Vjetroelektrane, kojim su uz Josipu Rimac, Bašića i Stipića obuhvaćeni i Gabrijela Žalac, bivša Plenkovićeva ministrica te još nekoliko osoba, kredit od 130 milijuna eura. No HBOR, u čijem nadzornom odboru sjedi nekoliko ministara, uključujući i G. Žalac, nije baš sklon davanju tolikog kredita. Pa Bašić od Josipe Rimac traži da mu pomogne, a za tu pomoć, kako tvrdi USKOK, ona od Bašića mjesečno prima oko 40.000 kuna, koje joj u njegovo ime daje Stipić. Za Josipu Rimac, a i ostale aktere ove priče, nezgodno je što su se istražitelji nakon njezina uhićenja prije gotovo godinu dana dokopali njezina mobitela, koji je za USKOK postao pravi zlatni rudnik. Jer u njemu je nađeno više od 200.000 raznih poruka, iz kojih se vrlo lako može rekonstruirati što je ona radila i koga je zvala. Primjerice, kada priča oko HBOR-a upada u slijepu ulicu, Gabrijela Žalac, koju je Josipa Rimac uključila u priču, sugerira joj da zove Zdravka Marića, ministra financija. I Josipa Romac to radi. Zove ga, šalje mu poruke preko Vibera i Watts-upa te ga traži da primi Bašića. Kako Bašić inzistira da ona stisne Marića, ona Bašiću šalje fotografije zaslona svog mobitela, kako bi mu dokazala da zove Marića. No nije Marić jedini ministar kojeg J. Rimac zove zbog Bašića. Zove ili šalje poruke i Gariju Cappelliju, bivšem ministru turizma, zatim Tomislavu Tolušiću, bivšem ministru poljoprivrede koji je iz Plenkovićeve vlade morao otići zbog sumnje na korupciju te Darku Horvatu. Neki od navedenih ministara sjedili su u nadzornom odboru HBOR-a, a iz komunikacije između Josipe Rimac i Bašića jasno je da on nije baš previše sretan razvojem situacije. Jer Tamara Perko, šefica HBOR-a, koju zovu i J. Rimac i G. Žalac, ne želi baš pomoći Bašiću na način na koji je to J. Rimac zamislila.

– Horvat je protiv tog kredita, pa ga svakako moraš slomiti – poruka je koju je u siječnju 2019. Bašić poslalo J. Rimac.

– Šaljem mu poruke i gnjavim ga – odgovara mu ona.

Istovremeno, J. Rimac se nalazi na sastanku s G. Žalac, nakon čega ponovno šalje Bašiću poruku te mu kaže kako će se sve riješiti i napraviti, no u tom mu trenutku o tome ne može govoriti.

HBOR je inače 18. siječnja 2019. održao sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je Tamara Perko članove upoznala s onim što se događalo oko projekta Krš – Pađene. Kronološkim je redom navela što se događalo oko financiranja, da su ostale banke istupile iz projekta, da se HBOR ne može pozitivno očitovati na zahtjev za kredit od 130 milijuna eura, no da i dalje razmatraju opciju financiranja u iznosu od 80 milijuna eura. Prije te sjednice Gabrijela Žalac našla se s Bašićem i Josipom Rimac u svom Ministarstvu, a nakon što je sjednica održana, bivša ministrica Josipu Rimac izvijestila je kako je zadovoljna sastankom.

Koji dan kasnije, Gabrijela Žalac Bašiću dogovara sastanak s ministrom Zdravkom Marićem, a tu vijest Bašiću prenosi Josipa Rimac.

– Ti si kraljica – kaže joj na to Bašić.

– Još da se to odradi, jer za vikend idem u Veneciju pa onda u nove radne pobjede – replicira Bašiću J. Rimac.

Novi sastanak u HBOR-u održan je 24. siječnja 2019., a na tom sastanku predstavnici C.E.M.P. traže financiranje cjelokupnog projekta u iznosu od 118 milijuna eura. Odnosno da 94 milijuna eura kredita dobiju oni, a 24 milijuna eura s njima povezana društva. Prije tog sastanka J. Rimac od Stipića je pribavila ažuriranu studiju o trenutačnim ulaganjima u vjetroelektranu Krš – Pađene. Studiju je predala Gabrijeli Žalac, a zatim je kontaktirala Zdravka Marića.

– Mi smo sad operativno, prema dogovoru u HBOR-u, a Gabi sam donijela sažetak studije, pa ćemo vidjeti što će oni danas reći – kaže J. Rimac Mariću.

Kasnije su se Bašić, J. Rimac i G. Žalac sastali s Marićem u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a navečer J. Rimac zove Bašića te mu kaže:

– Gabi će sve napraviti da bude u roku.

G. Žalac kasnije zove J. Rimac te joj kaže da je Bašić lud i da će joj sve ispričati, na što joj J. Rimac odgovara:

– On je prijatelj!!!!

– Nadam se da će se uspjeti odraditi i dat ću sve od sebe jer je čovjek legenda – replicira joj G. Žalac.

– I to godinama – kaže joj na to J.Rimac

– Reći ću i šefu da nije normalno to što mu rade – kaže G. Žalac.

– Znam. On je prijatelj koji je uvijek tu kad treba i to 10 godina. Korektan je i takve ljude treba čuvati – replicira joj J. Rimac.

Sljedeći dan Bašić obavještava J. Rimac da se taj dan mora nasamo sastati s Marićem pa je pita kako da to organizira, nakon čega mu ona šalje fotografiju zaslona svog mobitela kako bi vidio koliko je puta tog dana komunicirala s Marićem. Sastanak između njih dvojce je održan, o čemu J. Rimac izvještava Gabrijelu Žalac, od koje traži da sada zove Tamaru Perko. No kako se stvari ne razvijaju kako je Bašić zamislio, jer HBOR baš nije sklon odobriti kredit njegovoj tvrtki, i to uz uvjete koje on postavlja, on od Josipe Rimac traži da "stisne šeficu".

Inače, Bašić je je od HBOR-a u prosincu 2018. dobio negativan odgovor u vezi s traženim kreditom, nakon čega je od J. Rimac tražio da mu "sredi hitan sastanak s dobrom preporukom" pa je ona počela zivkati ranije spomenute ministre, članove nadzornog odbora HBOR-a, u čemu joj je, kako se sumnja, pomagala i G. Žalac. Tolušića je tako tražila da primi Bašića na temu HBOR-a.

– Treba mu pomoć. Ništa izvan okvira. Nije u redu da ih se šikanira – piše J. Rimac Tolušiću.

No on, ispada, baš nema vremena za nju, a kako je ona pojasnila Bašiću, ne voli ni sastanke pa Bašić od nje traži da stisne i Tolušića, na što mu ona odgovara:

– Sve ih stišćem, a Tole će me se odreći.

VIDEO Istražitelji su nadzirali razgovore Josipe Rimac u vozilu: "Kada sve to prođe, sigurno imaš svojih 500.000 kuna..."