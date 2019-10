Skupili novac za tisak nove slikovnice Dugine obitelji u jedan dan

Udruga Dugine obitelji počela je u utorak s kampanjom prikupljanja sredstava za tisak druge slikovnice iz serijala "Moja dugina obitelj“, o djeci s istospolnim roditeljima. U prvih 24 sata putem Ulule platforme skupljeno je skoro 70% od iznosa potrebnog za tisak 1000 primjeraka novih avantura Roka i Ane, koji u nastavku slikovnice idu na izlet sa svojim roditeljima, navodi se u priopćenju Duginih obitelji.

U novoj priči "Moja dugina obitelj na izletu“ djevojčica Ana sa svojih dva tate posjećuje park prirode, dok Roko sa svoje dvije mame posjećuje muzej. Slikovnica koja je predstavljena javnosti početkom listopada dotiče se tema zajedničkih svim obiteljima - poput pravila ponašanja u mjestima na koja se ide na izlet, što se može očekivati u parku prirode ili muzeju i kako djeca maštaju o vlastitoj budućnosti. Novost su i likovi baka i djedova duginih obitelji.

Kao i prošlogodišnja slikovnica, novi nastavak je namijenjen predškolskom uzrastu, s ciljem jačanja socijalne integracije djece koja imaju istospolne roditelje te promicanja tolerancije i poštivanja različitosti. Udruga Dugine obitelji, koja okuplja LGBTIQ roditelje, želi slikovnicu omogućiti besplatno svima koji ju žele, a kako bi tiskala i distribuirala 1000 primjeraka slikovnice cilj joj je prikupiti 4000 eura putem crowdfunding kampanje – donacijama građana i građanki.

Foto: Dugina obitelj

- Nažalost, svakim danom svjedočimo sve tužnijim i tužnijim vijestima. Događanja unatrag samo par zadnjim mjeseci, popout slučajeva obiteljskog nasilja, zlostavljanja žena i silovanja djevojčica, napada na LGBTIQ osobe i napada na osobe drugačije boje kože, bilo da se radi o izbjeglicama ili američkim vojnicima, pokazuju nam koliko još puno svi dijelovi društva moraju raditi na tome da se od malih nogu uči poštivanje različitosti i prihvaćanje svih osoba, bez obzira na spol, rasu, narodnost, religiju ili kao u slučaju naše slikovnice, seksualnu orijentaciju .- poručuje Daniel Martinović, koordinator udruge i autor nove slikovnice.

- S ovom slikovnicom želimo omogućiti svim roditeljima koji to žele da na jednostavan način mogu započeti dijalog o sličnostima i različitostima u našem društvu i tako učiti svoju djecu poštivanju, prihvaćanju i uključivosti. Zato nam je posebno drago vidjeti da je javnost i ove godine prepoznala vrijednost naše slikovnice i izravnim donacijama odlučila pomoći tisak novog nastavka.

Prošle godine udruga je prikupila više od 300% traženog iznosa nakon neočekivano velikog interesa za prvom slikovnicom takve vrste u Hrvatskoj i šire. Zahvaljujući donacijama „Moja dugina obitelj“ je došla do preko 1000 osoba u više od 25 zemalja, te u brojne gradske i školske knjižnice diljem Hrvatske. Za novu slikovnicu, koju je ilustrirao akademski slikar i ilustrator Martin Hrastić, imaju slične planove.

- Želimo omogućiti da i druga slikovnica dođe do svih osoba koje ju žele. Bez obzira radi li se o duginim obiteljima ili heteroseksualnim roditeljima, ona ima svoju vrijednost budući da djeca formiraju slike i ideje o svijetu od rane dobi, na temelju onoga što vide oko sebe. Ako ih učimo stereotipima, poput toga da su neka zanimanja ženska, a neka muška, ona će izrasti u odrasle ljude koji te stereotipe potvrđuju. U ovoj slikovnici djeca vide različitosti, ali i sličnosti unutar različitih vrsta obitelji; i to je ono što smatramo da je prijeko potrebno svima nama danas – više razumijevanja i tolerancije prema onima koje smatramo drugačijima, a oni zapravo i nisu baš toliko drugačiji kako se to obično prikazuje - zaključio je Martinović.

Crowdfunding kampanja za podršku novoj slikovnici bit će aktivna do sredine studenog, a više informacija o njoj može se pronaći na platformi Ulule i putem internet stranice i društvenih mreža Duginih obitelji, navodi se u priopćenju Duginih obitelji.