Nova prevara na Facebooku: 'Kada sam ih javno prozvao, psovali su me i prijetili mi'

Pevareni kupci upozoravaju na Facebook stranicu "Salamon Shop". Naime, prema navodima kupaca, umjesto original tenisica koje su im obećali poslali su im lažne tenisice istoimene marke. Kako bi privukli što više ljudi, naveli su da se radi o akcijskim cijenama zbog čega mnogi nisu posumnjali da se radi o prevari.

Kako piše Glas Slavonije, velik broj građana požalio se društvenim mrežama na osječkog prevaranta. Među njima su i Bernard Mihalić iz Samobora i Darija Gašparović iz Zagreba.

- Prošlog sam tjedna kupio tenisice Salomon koje se reklamiraju Facebook oglasom, kao, u pola cijene, tj. 299 kuna. Naručio sam ih direktno s njihove objave, tj. Messenger porukom, usput poslikavši i akciju, da ne dođe do zabune. Pet dana poslije kutija je došla i, s obzirom na to da mene nije bilo kod kuće, preuzela ju je i platila moja kći. Čim sam poslije vidio paket, bilo mi je jasno da to nije službeni paket Salomona. Na adresi pošiljatelja je pisalo: Slavo K. iz Lopudske ulice u Osijeku - prepričava Samoborac.

U kutiji je pronašao tenisice koje, kako kaže, vrijedne maksimalno 50 kuna. Na njegove žalbe, odgovorili su mu da je došlo do pogreške i da će mu se javiti. Nakon što to nisu učinili niti dva sata kasnije, odlučio je objaviti sliku lažnih tenisica na njihovoj stranici.

- I tada su krenule psovke i prijetnje. U međuvremenu se uključilo puno ljudi s Facebooka i podijelilo objavu. Objave vlasnika Salomon Shopa krajnje su uvredljive i vrijedi ih pročitati. A sada sam dobio od njih i poruku da će me tužiti za klevetu, a ja nisam uopće ništa komentirao, osim što sam objavio preslike svih njihovih komentara - ispričao je Bernard Mihalić.

- Nije meni do tih 300 kuna, ali želim da vide da ne mogu tako. Dobio sam nekoliko komentara u stilu "što sam očekivao za te novce", ali posljednjih 15 godina kupujem preko eBaya i za taj iznos sam kupio puno original tenisica. To nije ništa neobično - dodaje Samoborac.

Isto iskustvo imala je i Darija Gašparović iz Zagreba.

- Htjela sam ih prijaviti i policiji u Zagrebu, no rekli su mi da napravim Screenshot razgovora sa Salomon Shopom. Međutim, u zagrebačkoj policiji su mi rekli da ne mogu ništa jer je to premali iznos. Ne znam može li ih se i kako spriječiti, ako ih se i otkrije, da više nikada ne otvore profil na Facebooku - kazala je Zagrepčanka za Glas Slavonije.

No osječka policija na slučaj ne gleda jednako.

- U ovom slučaju radilo bi se o kaznenom djelu prijevare gdje je šteta malena, do 1000 kuna. U takvim se slučajevima radi o progonu prema privatnoj tužbi. No kad se radi o krivotvorenju određenih robnih marki, tada je riječ o kaznenom djelu povrede žiga, opisanom u članku 288. Kaznenog zakona RH - kazali su iz Policijske uprave osječko-baranjske dodajući da ja je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Nakon što je priča o varanju građana dospjela u medije, Facebook stranica "Salamon Shop" je uklonjena.