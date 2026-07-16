Krivnju priznala i s tužiteljstvom se nagodila i revizorica Sanja Hrstić, na optuženičkoj klupi ostali samo Todorić i Discordia

Još jedna nagodba s tužiteljstvom pala je u aferi Agrokor, jer se na priznanje krivnje odlučila i revizorica Sanja Hrstić. Nakon što je priznala krivnju zbog optužbi za pomaganje u zlouporabi u gospodarskom poslovanju i krivotvorenju službene isprave, osuđena je na uvjetnu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Mora platiti i 10.000 eura sudskih troškova, a tom presudom je afera Agrokor za nju okončana.

Što se tiče Ivice Todorića i revizora Olivera Diskordije, optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda je održalo nestranačku sjednicu tijekom koje će odlučiti hoće li optužnica končano, devet, godina od uhićenja Todorića i ostalih postati pravomoćna. Postupak protiv Diskordije je lani u listopadu bio razdvojen jer je on teško bolestan, no sada je, kako je kazao Tonći Petković, zamjenik zagrebačkog ŽDO-a, optužno vijeće ponovo odlučilo spojiti njegov postupak s onim Todorićevim.

Tonći Petković Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Alen Kubat, branitelj Sanje Hrstić, kazao je da se oni na presudu neće žaliti, što znači da je presuda pravomoćna. Kazao je i da postupak traje devet godina, da je Sanja Hrstić u mirovini te da je odlučila kako je nagodba najbolja za nju. Tijekom istrage Sanja Hrstić je u obrani negirala počinjenje kaznenih djela za koja se teretila te je navodila da ne prihvaća tvrdnje tužiteljstva da bi ona kao revizor pomogla Todoriću da stekne znatnu nepripadnu materijalnu dobit.

Alen Kubat Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Posao revizora financijskih izvješća je da ih pregledava. Revizor traži dokumentaciju i pristup programima radi provjere autentičnosti i vjerodostojnosti evidentiranih poslovnih promjena iskazanih u financijskim izvješćima. No revizor nema ovlasti sudskog vještaka, državnog inspektora ili policije i ne može bez suglasnosti klijenta prikupljati određenu dokumentaciju. Niti može kopati po ladicama, ispitivati zaposlenike klijenta i tome slično - branila se tijekom istrage Sanja Hrstić.

No sada se ipak odlučila za priznanje krivnje i izlaz iz agonije slučaja Agrokor, čime je postala četvrta optužnica, koja se nakon treće izmjene optužnice odlučila na priznaje krivnje. Lani u listopadu krivnju su priznali te su se s tužiteljstvom nagodili i Tomislav Lučić, Alojzije Pandžić i Marijan Alagušić.

Njih četvero te Todorić i Discordia ostali su na optuženičkoj klupi nakon što je lani u srpnju tužiteljstvo podiglo, treću, izmijenjenu u optužnicu u aferi Agrokor. Kada je afera Agrokor u listopadu 2017. počela istražitelji su pokucali na vrata Gazde; Ivice Todorića i 14 mu suoptuženika. Među tim suoptuženicima bili su i njegovi sinovi Ivan i Ante Todorić, ali i tadašnji zet Hrvoje Balent. No kada je u srpnju lani ŽDO Zagreb podigao svoju treću optužnicu u tom spisu, iz njega je ispalo devet optuženika - Todorićevi sinovi Ivica i Ante, Hrvoje Balent te njegovi bivši menadžeri - Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, Piruška Canjuga, Ivan Crnjac i Mislav Galić. Protiv njih je istraga obustavljena, četvero optuženika se u međuvremenu nagodilo, pa su sada na optuženičkoj klupi ostali samo Todorić i Discordia.

Istraga u aferi Agrokor je počela u listopadu 2017., prva optužnica podignuta je u rujnu 2020. na doradu je, prvi put, povučena u rujnu 2021., a ponovo je podignuta u lipnju 2022., da bi u siječnju 2024. ponovo bila povučena. Trećom, podignutom u srpnju 2025., se Todorića i petero mu suoptuženika teretilo za kaznena djela protiv gospodarstva i krivotvorenje isprava kojima je Agrokor oštećen za oko 179 milijuna eura, što je 14 milijuna eura viša šteta no što se navodilo u prve dvije optužnice. Ono za što se Todorić i ostali u trećoj optužnici terete obrazloženo je na 300 stranica, a tužiteljstvo to podupire s 1700 dokaza, spis već ima 100.000 stranica, a ako optužnica postane pravomoćna, suđenje bi možda moglo početi do kraja godine.