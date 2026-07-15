'Stručnjacima' uplaćivao novac za ulaganje u kriptovalute, ostao je bez gotovo 58 tisuća eura

Šezdesetjednogodišnjak s područja Slavonskog Broda ostao je bez više od 57.800 eura nakon što je tri mjeseca lažnim financijskim stručnjacimauplaćivao novac radi navodnog ulaganja u kriptovalute, izvijestila je u srijedu Policijska uprava brodsko-posavska. Policija je priopćila da je 61-godišnjak na društvenim mrežama pronašao oglas za trgovanje kriptovalutama te se prijavio očekujući brzu zaradu.

Tijekom posljednja tri mjeseca kontaktirale su ga nepoznate osobe koje su se predstavljale kao financijski stručnjaci. Slijedeći njihove upute, u više je navrata uplaćivao novac na račune koje su mu dostavili, pri čemu je ostao bez više od 57.800 eura. Početkom srpnja prevaranti su od njega zatražili još 15.000 eura, nakon čega je posumnjao da je riječ o prijevari i slučaj prijavio Policijskoj postaji Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet počinitelja. Iz policije su još jednom upozorili građane na učestale investicijske prijevare u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao stručnjaci za ulaganja te obećavaju brzu i visoku zaradu. Ističu i da prevaranti nerijetko od žrtava traže instalaciju zlonamjernih programa, čime mogu preuzeti pristup njihovim bankovnim računima.