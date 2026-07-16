MORH se oglasio oko akcije USKOK-a

Uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije obavio je danas USKOK, a pod istragom su se našle dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Uz USKOK, u akciju se uključio i Samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a. U Ministarstvu su se sad i oglasili .

"Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove Ministarstva obrane u koordinaciji s USKOK-om i Policijskim upravama – zagrebačkom, istarskom i zadarskom – provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnji na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz perioda 2018. i 2019. godine u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba", navode u kratkom priopćenju. Dodaju i da "Ministarstvo podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih uz sumnju na počinjenje koruptivnih kaznenih djela".

USKOK je ranije priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu te će o tome pravodobno obavijestiti javnost. Neslužbeno doznajemo kako je pod istragom bivši šef nabave MORH-a, kojeg se sumnjiči da je cjepkao nabave. Riječ je o brigadiru Ivici Devčiću koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.