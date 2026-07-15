Branko Đurić bijesan zbog procedura na granici s Hrvatskom: 'Čemu ovo maltretiranje?'

Bosanskohercegovački glumac i redatelj Branko Đurić Đuro kritizirao je na društvenim mrežama nove granične kontrole koje se provode pri ulasku u schengenski prostor. Istaknuo je na društvenim mrežama da smatra kako su postupci kojima se prikupljaju biometrijski podaci putnika ponižavajući.

Osvrćući se na vlastito iskustvo prelaska granice, Đurić je na Facebooku napisao: "Oprostite, ali ovo obavezno slikanje ljudi na BiH – CRO granici me podsjeća na Do, Re, Mi... šizam. Ponižavajuće, u najmanju ruku. Koja je svrha ovog maltretiranja?" Njegova kritika dolazi u trenutku kada se diljem Europe raspravlja upravo o problemima koje uvođenje novog sustava izaziva na granicama.

Da podsjetimo, Europska unija prošle je godine uvela sustav Entry/Exit (EES), namijenjen evidentiranju ulazaka i izlazaka državljana zemalja koje nisu članice Europske unije ni Schengena. Prilikom prvog ulaska u schengenski prostor putnicima se, uz provjeru putnih isprava, uzimaju biometrijski podaci, uključujući fotografiju lica i otiske prstiju. Podaci se pohranjuju u zajedničku bazu kako bi se budući prelasci granice mogli evidentirati elektronički. Prije početka primjene sustava upozoravalo se da bi nove procedure mogle produljiti vrijeme čekanja na graničnim prijelazima, osobito između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje velik broj putnika svakodnevno prelazi granicu.

Problemi na koje upozorava Đurić nisu izolirani slučaj, već slične probleme prijavljuju i druge europske zemlje. Devet država – Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska – zatražilo je od Europske komisije da produlji mogućnost suspenzije sustava i nakon 6. rujna, za slučajeve kada na granicama nastaju velike gužve. Naime, uredba o sustavu ulaska i izlaska (EES), koji se primjenjuje od travnja, predviđa mogućnost privremene suspenzije biometrijskih provjera – uzimanja otisaka prstiju i fotografiranja – u slučaju prevelikih gužvi. Ta je odredba, međutim, predviđena samo do 6. rujna, odnosno do kraja glavne turističke sezone.

Za razliku od tih devet država, Hrvatska ističe da s primjenom sustava nema poteškoća. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da se Hrvatska na automatizirani sustav ulaska i izlaska dobro pripremila te ga smatra vrlo korisnim. "Mi smo jedna od država koje su prve uvele novi sustav zato što smo se dugo pripremali i razmatrali različite scenarije koji se mogu dogoditi na našim granicama", izjavio je Božinović nakon sastanka u Bruxellesu s europskim povjerenikom za unutarnje poslove Magnusom Brunnerom.

Istaknuo je da na hrvatskim granicama nema većih poteškoća u primjeni sustava zahvaljujući dobroj pripremi i angažmanu policijskih službenika. "Riječ je o ogromnom iskoraku, iako u nekim zemljama postoje određene poteškoće na početku primjene, ali ne i u Hrvatskoj", rekao je Božinović. Dodao je da je do sada na razini EU-a registrirano 110 milijuna putnika, a više od 50 tisuća dobilo je zabranu ulaska zbog sigurnosnih razlika. U Hrvatskoj je taj broj veći od pet tisuća, što je jedanaest posto na razini EU-a. "To je izravan doprinos sigurnosti europskih građana jer ti ljudi iz raznih razloga predstavljao sigurnosni rizik", kaže Božinović.