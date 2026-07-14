Osuđena bivša sutkinja poznata zbog slučaja Tomislava Horvatinčića

Zbog primanja mita u utorak je na Županijskom sudu u Splitu na 4,5 godina zatvora osuđena bivša šibenska sutkinja Maja Šupe koja uz zatvorsku kaznu mora vratiti i 15 tisuća eura. Taj joj je novac kao mito dao poduzetnik Blažo Petrović koji je također nepravomoćno osuđen. A krivim je proglašen i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Bivša sutkinja je za taj novac 2013. godine Petroviću donijela oslobađajuću presudu.

U presudi se navodi da je Petrović preko Zmijanovića dogovorio da će sutkinji Šupe, ako donese oslobađajuću presudu, dati 15 tisuća eura, odnosno za prvostupanjsku presudu šest tisuća te devet tisuća kada presuda postane pravomoćna. Zmijanović je u dogovoru s Petrovićem izradio predugovor o kupoprodaji nekretnine na području Šibenika, prema kojem majka bivše sutkinje Šupe prodaje nekretnine za 59.100 eura, uz plaćanje 6000 eura predujma koji u slučaju odustanka kupca zadržava prodavatelj, navodi se u presudi.

Na traženje bivše sutkinje Šupe, njezina majka potpisala je taj predugovor, a na Petrovićev zahtjev potpisala ga je i osoba navedena kao kupac. Petrović je potom, stoji u optužnici, na račun sutkinjine majke uplatio 45.000 kuna (6000 eura), uz naznaku da se radi o plaćanju po navedenom predugovoru te da je uplatitelj osoba navedena kao kupac, s tim da je uplata za jedini cilj imala isplatu dogovorenog iznosa mita.

Bivša šibenska sutkinja u javnosti je poznata jer je u slučaju pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Tomislavu Horvatinčiću prvo donijela uvjetnu, a zatim i oslobađajuću presudu koje je viši sud ukinuo.