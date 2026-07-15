Teška nesreća kod Obrovca: Dvije osobe poginule, dvije prevezene u bolnicu

Dvije osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu navečer dogodila na državnoj cesti DC-54 na području Obrovca, izvijestila je PU zadarska. Nesreća se dogodila oko 19 sati kod križanja u blizini bivše tvornice glinice, a prema prvim informacijama, u njoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći dvije osobe su smrtno stradale, dok su druge dvije osobe vozilom Hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.

Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, a policijski službenici provode očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Zbog očevida je dionica državne ceste DC-54 zatvorena za sav promet, koji se odvija zaobilazno kroz Obrovac.

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