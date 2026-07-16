Planule karte za Sinjsku alku: U samo jednoj minuti otišlo 4.000 ulaznica, mnogi ogorčeni

Ovogodišnja Sinjska alka već je ispisala povijest, i to prije nego što su alkari uopće izašli na trkalište. Nakon što su ulaznice prvi put puštene u internetsku prodaju, interes građana bio je toliko velik da je već u prvoj minuti prodano gotovo 80 posto svih raspoloživih mjesta.

Iz Grada Sinja na društvenim su mrežama objavili kako je prodaja započela točno u 12 sati, a već minutu kasnije bilo je rasprodano oko 4.000 ulaznica. - Danas svjedočimo dvama povijesnim trenucima. Prvi put u povijesti Sinjske alke ulaznice su puštene u online prodaju. I, čini se, drugi povijesni trenutak, prodaja je krenula u 12:00, a već u 12:01 rasprodalo se gotovo 80 posto kapaciteta, odnosno oko 4.000 ulaznica u samo jednoj minuti. Ako je doista riječ o stvarnoj prodaji, takav tempo prodaje teško da je ikada zabilježen, poručili su iz Grada Sinja. Ispod objave Sinja ubrzo su se počeli nizati brojni komentari građana koji nisu uspjeli kupiti ulaznice. Kako je vidljivo na sustavu za prodaju ulaznica, nakon početnog navala ostao je dostupan tek manji broj mjesta na tribinama, i to po cijenama od 30 i 50 eura.