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NOVA AKCIJA POLICIJE I USKOK-a

Policajac uhićen zbog sumnje da je provjeravao registracije za narko skupinu Marka Benzona, bivšeg svjetskog prvaka u kick boksu

Zapljena heroina u Hrvatskoj: U Luci Ploče zaplijenili su 220 kilograma heroina i 62 kilograma kokaina
Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
15.07.2026.
u 10:07

Kriminalna skupina za koju USKOK sumnja da ju je predvodio Marko Benzon, bivši svjetski prvak u kick-boksu, koji je jednom čak bio i u konkurenciji za izbor najboljeg sportaša Hrvatske, uhićena je lani u travnju.

Novi dan i nova akcija policije i USKOK-a. Ovaj put na području Splita gdje PNUSKOK po nalogu USKOK-a provodi hitne dokazne radnje. U prijevodu, rade se pretrage, a na meti su im dvije osobe zbog koruptivnih djela. Po neslužbenim informacijama, jedna od tih osoba je policajac koji se sumnjiči za zloporabu položaja. Onu, rekli bi, sada već klasičnu kada su policajci u pitanju: u informativnom sustavu MUP-a, provjeravao je podatke i informacije, konkretnije, po neslužbenim informacijama, registracije koje je potom dojavljivao narko skupini Marka Benzona. Isto tako neslužbeno, osumnjičeni policajac je s nekim od članova te skupine, obiteljski povezan.

Kao što je već uobičajeno u tim situacijama, kada hitne dokazne radnje budu obavljene, osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje, nakon čega će USKOK odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor ili će biti pušteni da se nastavku istrage brane sa slobode.

Kriminalna skupina za koju USKOK sumnja da ju je predvodio Marko Benzon, bivši svjetski prvak u kick-boksu, koji je jednom čak bio i u konkurenciji za izbor najboljeg sportaša Hrvatske, uhićena je lani u travnju. Benzona je USKOK označio kao vođu kriminalne organizacije koja je od 2021. do 2023 nabavljala veće količine različitih vrsta droga. Do njih se došlo analizom podataka s kriptiranog SKY-a, a lani kada su uhićeni bila je riječ o dvjema policijskim akcijama u kojima je diljem zemlje uhićeno ukupno 40 ljudi. Svi zbog sumnje da su bili dio Balkanskog kartela te da su iz Južne Amerike krijumčarili tone droge. Svi oni, lani su bili uhićeni u sklopu akcija kodnih imena Armageddon, Dica i Nada, a sumnjičilo se da su tijekom godina bili dio kriminalnih skupina koje su u Europu prokrijumčarile tone kokaina. Benzon je inače zbog droge bio osuđivan i prije lanjskog uhićenja.

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Ključne riječi
droga marko benzon

Komentara 1

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IZ
ivan.zorger
10:17 15.07.2026.

uvijek je to bilo tak tu pri nami...nađi si pravog caju, podmaži ga koliko treba i možeš radit kaj gooood hoćeš

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