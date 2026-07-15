Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
Englezi imali finale u rukama pa sve prosuli! Argentina režirala čudesan preokret
Tuchel pod žestokom paljbom nakon sloma Engleske: 'Sam je predao utakmicu Argentini'
Legende Engleske bez milosti nakon ispadanja: 'Bolja momčad je pobijedila'
Od Hrvatske do Argentine: Englesku već drugi put u povijesti SP-a stigla ista polufinalna noćna mora
Ružne scene na SP-u: Zvijezda Reala izgubila živce, Bellingham nasrnuo na argentinskog braniča
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROJEKTILI LETE U OBA SMJERA

Trump: Napadat ćemo dok ne kažem da je dosta! Srušit ćemo Iranu mostove i elektrane

Autor
Hassan Haidar Diab
15.07.2026.
u 22:43

Washington je obnovio pomorsku blokadu iranskih luka, projektili lete u oba smjera

Razmjena napada između SAD-a i Irana pokazuje koliko se ograničena vojna operacija može brzo pretvoriti u sukob koji ugrožava cijeli Bliski istok i svjetsko gospodarstvo. Nakon kratkog primirja i neuspjelih pokušaja pregovora, Washington je obnovio pomorsku blokadu iranskih luka i nastavio napade, dok je Teheran uzvratio projektilima i dronovima prema američkim bazama u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.

"Američki napadi na Iran nastavit će se dok ne kažem da je dosta", poručio je Donald Trump. Predsjednik koji je želio brzo okončati sukob sve se dublje uvlači u krizu. Iako Trump tvrdi da vojni pritisak treba prisiliti Teheran na popuštanje, dosadašnji razvoj pokazuje da sukob nema jednostavan izlaz. Iran odbija kapitulirati, a svaka nova akcija povećava opasnost od uvlačenja cijele regije u još veći rat. Trump, koji je obećavao izbjegavanje velikih ratova, sada je upozorio da bi, ne pristane li Iran na nastavak pregovora, američke snage mogle proširiti napade na iransku infrastrukturu, uključujući elektrane, energetske objekte i mostove. Takva prijetnja predstavlja kvalitativno novu razinu eskalacije. Napadi na vojne baze i raketne položaje imaju cilj oslabiti sposobnost protivnika za izvođenje napada, dok bi uništavanje elektrana, mostova i civilne infrastrukture pogodilo svakodnevni život milijuna ljudi, iransku industriju, promet i zdravstveni sustav.

Ključne riječi
SAD Trump Iran

Komentara 3

Pogledaj Sve
SL
slavenZadravec
23:12 15.07.2026.

"Srušiti mostove i elektrane??!?" Sama prijetnja bi na nekoj civiliziranoj / naprednoj planeti bila dovoljna za optužbu / suđenje. Suludo i agresivno ponašanje demokratski izabranog grupira podršku diljem svijeta na stranu nedemokratskog kineskog ...

AN
Anton20
00:11 16.07.2026.

Nema na kugli zemaljskoj vecih terorista od usranih amera

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
23:59 15.07.2026.

Terorizam. Točka. Za osudu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!