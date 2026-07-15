Trump: Napadat ćemo dok ne kažem da je dosta! Srušit ćemo Iranu mostove i elektrane

Razmjena napada između SAD-a i Irana pokazuje koliko se ograničena vojna operacija može brzo pretvoriti u sukob koji ugrožava cijeli Bliski istok i svjetsko gospodarstvo. Nakon kratkog primirja i neuspjelih pokušaja pregovora, Washington je obnovio pomorsku blokadu iranskih luka i nastavio napade, dok je Teheran uzvratio projektilima i dronovima prema američkim bazama u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.



"Američki napadi na Iran nastavit će se dok ne kažem da je dosta", poručio je Donald Trump. Predsjednik koji je želio brzo okončati sukob sve se dublje uvlači u krizu. Iako Trump tvrdi da vojni pritisak treba prisiliti Teheran na popuštanje, dosadašnji razvoj pokazuje da sukob nema jednostavan izlaz. Iran odbija kapitulirati, a svaka nova akcija povećava opasnost od uvlačenja cijele regije u još veći rat. Trump, koji je obećavao izbjegavanje velikih ratova, sada je upozorio da bi, ne pristane li Iran na nastavak pregovora, američke snage mogle proširiti napade na iransku infrastrukturu, uključujući elektrane, energetske objekte i mostove. Takva prijetnja predstavlja kvalitativno novu razinu eskalacije. Napadi na vojne baze i raketne položaje imaju cilj oslabiti sposobnost protivnika za izvođenje napada, dok bi uništavanje elektrana, mostova i civilne infrastrukture pogodilo svakodnevni život milijuna ljudi, iransku industriju, promet i zdravstveni sustav.