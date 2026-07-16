FOTO Više od 400 automobila 'okupiralo' Čoviće. Evo što tamo radi neobična karavana
Čovići kod Otočca danas su postali nezaobilazna postaja velike međunarodne avanture. Više od 400 šarenih i neobičnih vozila sudionika Budapest Rallyja 2026 stiglo je u ovaj mali kraj uz rijeku Gacku, gdje je za njih podignut poseban kamp i organiziran odmor prije nastavka putovanja.
Riječ je o jednom od najvećih amaterskih pustolovnih rallyja na svijetu, koji sudionike vodi od Budimpešte u Mađarskoj do Freetowna u Sierra Leoneu, kroz tisuće kilometara europskih i afričkih cesta, pustinjskih područja i zahtjevnih terena. Ovogodišnja ruta prolazi kroz zemlje poput Maroka, Mauritanije, Senegala i Gvineje, a cilj je završetak velike avanture na zapadu Afrike