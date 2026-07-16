FOTO Više od 400 automobila 'okupiralo' Čoviće. Evo što tamo radi neobična karavana

Čovići kod Otočca danas su postali nezaobilazna postaja velike međunarodne avanture. Više od 400 šarenih i neobičnih vozila sudionika Budapest Rallyja 2026 stiglo je u ovaj mali kraj uz rijeku Gacku, gdje je za njih podignut poseban kamp i organiziran odmor prije nastavka putovanja.
Čovići kod Otočca danas su postali nezaobilazna postaja velike međunarodne avanture. Više od 400 šarenih i neobičnih vozila sudionika Budapest Rallyja 2026 stiglo je u ovaj mali kraj uz rijeku Gacku, gdje je za njih podignut poseban kamp i organiziran odmor prije nastavka putovanja.
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Brojni automobili ukrašeni zastavama, naljepnicama i kreativnim detaljima privukli su pažnju mještana i prolaznika. 
Brojni automobili ukrašeni zastavama, naljepnicama i kreativnim detaljima privukli su pažnju mještana i prolaznika. 
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Budapest-Bamako Rally nije klasična utrka brzine, već avanturistički izazov koji okuplja vozače spremne na neobične rute, različite uvjete i putovanje puno iznenađenja.
Budapest-Bamako Rally nije klasična utrka brzine, već avanturistički izazov koji okuplja vozače spremne na neobične rute, različite uvjete i putovanje puno iznenađenja.
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Događaj je tijekom godina postao poznat po velikoj zajednici sudionika i vozilima svih vrsta. od starih automobila do posebno pripremljenih terenskih vozila. 
Događaj je tijekom godina postao poznat po velikoj zajednici sudionika i vozilima svih vrsta. od starih automobila do posebno pripremljenih terenskih vozila. 
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Riječ je o jednom od najvećih amaterskih pustolovnih rallyja na svijetu, koji sudionike vodi od Budimpešte u Mađarskoj do Freetowna u Sierra Leoneu, kroz tisuće kilometara europskih i afričkih cesta, pustinjskih područja i zahtjevnih terena. Ovogodišnja ruta prolazi kroz zemlje poput Maroka, Mauritanije, Senegala i Gvineje, a cilj je završetak velike avanture na zapadu Afrike
Riječ je o jednom od najvećih amaterskih pustolovnih rallyja na svijetu, koji sudionike vodi od Budimpešte u Mađarskoj do Freetowna u Sierra Leoneu, kroz tisuće kilometara europskih i afričkih cesta, pustinjskih područja i zahtjevnih terena. Ovogodišnja ruta prolazi kroz zemlje poput Maroka, Mauritanije, Senegala i Gvineje, a cilj je završetak velike avanture na zapadu Afrike
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/