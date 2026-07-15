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KELKHEIM PORED FRANKFURTA

Strava u Njemačkoj: Hrvat mačetom ubio suprugu, svjedoci ga svladali do dolaska policije

Wife Killed in Kelkheim
Foto: Mike Seeboth/DPA
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
15.07.2026.
u 13:43

Prema dosadašnjim informacijama policije i tužiteljstva, muškarac je u utorak navečer na otvorenom prostoru, u blizini gradskog trga u Kelkheimu u saveznoj pokrajini Hessen, usmrtio suprugu oštrim predmetom.

Šezdesetogodišnji hrvatski državljanin, osumnjičen da je u utorak navečer u njemačkom Kelkheimu usmrtio svoju 58-godišnju suprugu, tijekom poslijepodneva trebao bi biti izveden pred suca koji će odlučiti o određivanju istražnog zatvora. Kako je priopćilo Državno odvjetništvo u Frankfurtu, osumnjičeni i žrtva hrvatski su državljani koji su u braku bili od 1991. godine. Zbog rane faze istrage tužiteljstvo zasad nije željelo iznositi dodatne pojedinosti.

Prema dosadašnjim informacijama policije i tužiteljstva, muškarac je u utorak navečer na otvorenom prostoru, u blizini gradskog trga u Kelkheimu u saveznoj pokrajini Hessen, usmrtio suprugu oštrim predmetom. Zločin se dogodio pred brojnim svjedocima koji su uspjeli svladati napadača i zadržati ga do dolaska policije. Tijekom uhićenja zadobio je lakše ozljede.

Brutalno ubojstvo, počinjeno pred velikim brojem prolaznika, izazvalo je šok i ogorčenje u lokalnoj zajednici. Motiv i okolnosti zločina zasad nisu poznati, a istražitelji intenzivno prikupljaju materijalne dokaze i ispituju svjedoke. Prema prvim informacijama, zločinu je prethodila svađa supružnika.

Jedan od očevidaca rekao je da se u trenutku napada nalazio svega pet metara od mjesta događaja. "Muškarac, koji je možda bio pijan, mačetom je ubo ženu u vrat. Sve je bilo prekriveno krvlju. Bježao sam za svoj život“, ispričao je svjedok koji se predstavio samo imenom Peter. Dodao je kako je žena počela bježati u istom smjeru, ali nije vidio njezin pad. "Vidio sam samo jednu ubodnu ranu, a onda je sve već bilo gotovo", rekao je.

Policija zasad službeno govori o "oštrici", odnosno hladnom oružju, a ne potvrđuje da je riječ o mačeti. Napadnuta žena preminula je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja u blizini Frankfurter Straßea. Područje na kojem se dogodio zločin u to je vrijeme bilo puno ljudi. "Tamo se nalazi više ugostiteljskih objekata. Sukladno tome, bilo je mnogo pješaka“, rekao je glasnogovornik policije.

Na mjesto događaja pozvani su i krizni psiholozi. "Svjedočiti nečemu ovakvom predstavlja veliko psihološko opterećenje“, dodao je policijski glasnogovornik. Na mjestu zločina tijekom večeri bio je angažiran velik broj policijskih i hitnih službi. Forenzičari, odjeveni u bijela zaštitna odijela, centimetar po centimetar pregledavali su mjesto zločina u potrazi za tragovima, dok su vatrogasci dodatno osvijetlili područje kako bi olakšali očevid.

Policija i tužiteljstvo zasad nisu željeli komentirati može li se ovaj slučaj okarakterizirati kao femicid. Tim se pojmom u pravilu označava ubojstvo žene počinjeno zbog njezina spola, a najčešći oblik femicida upravo je ubojstvo žene od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. Među motivima se navode posesivnost, mržnja prema ženama, seksualna frustracija te želja za kontrolom i dominacijom. Kelkheim je grad s oko 28.000 stanovnika u okrugu Main-Taunus, desetak kilometara sjeverozapadno od frankfurtske gradske četvrti Unterliederbach.

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Ključne riječi
zločin Njemačka Frankfurt Hrvat

Komentara 6

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MA
marcellus
13:50 15.07.2026.

kak se zove taj hrvat, da vidimo je li hrvat ili "hrvat"

NI
niko63
14:08 15.07.2026.

Koje dno novinarstva u naslovu stoji da ju je ubio mačetom a u tekstu navode da policija govori o oštrici, od kuda onda mačeta?

RA
Rafael945
13:51 15.07.2026.

Zanimljivo kako se zna čak i ime svjedoka, ali ime počinitelja ni slučajno. Ali se zna kako je riječ o Hrvatu. Baš zanimljivo.

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