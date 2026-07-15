Dvojica lažnih liječnika uhićena, jedan optužen. Zajedno žrtvama uzeli oko 74.000 eura

Dvojica državljana Sjeverne Makedonije u dobi od 49 i 41 godinu sumnjiče se za prijevaru, zbog čega su ispitani na ODO Split. Kako bi se domogli novca, glumili su lažne liječnike, pa je jedan od njih, kako se sumnja, 11. srpnja nazvao žrtvu. Lažno se predstavio kao liječnik te je kazao žrtvi da njoj bliska osoba treba liječničku pomoć, odnosno liječenje. No naveo je da to košta 32.540 eura. Žrtva je "liječniku" povjerovala pa mu je preko posrednika predala taj novac.

Dvojica osumnjičenih prevaranata su nakon ispitivanja na ODO Split dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Splitu koji im je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela.

I dok je splitsko tužiteljstvo svoju istragu tek počelo, zagrebačko je zbog istog djela podiglo optužnicu. I ovaj put optuženik je državljanin Sjeverne Makedonije (58), koji je optužen da je šest osoba prevario za 41.400 eura. Prevare je počinio tijekom lipnja i srpnja 2025. kada je s više nepoznatih osoba kontaktirao žrtve te im se lažno predstavljao kao liječnik, navodeći da su njima bliske osobe nastradale u prometnim nesrećama te da mu za njihovo liječenje treba novac. Žrtve su mu davale novac ništa ne sumnjajući, a nakon što je uhićen, određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela. ODO Zagreb u optužnici traži da se 58-godišnjaku istražni zatvor produlji.

Lažni liječnici čest su tip internet prevara na koje ljudi nasjedaju, iako policija svakodnevno o njima izvještava i upozorava. Financijske prevare preko interneta su postale jako unosan kriminalni posao, a prema podacima Global Anti-Scam Alliance (GASA), 57 % odraslih osoba diljem svijeta 2025. je navelo da je bilo žrtva internet financijske prijevare. Interpol, Europol, policije te razne organizacije koje se bave proučavanjem trendova u organiziranom kriminalu, upozoravaju da su se internet financijske prevare nekontrolirano proširile svijetom te da generiraju sve veće nezakonite prihode. Ti nezakoniti prihodi su novac koji je ukraden ljudima poput nas jer svatko može biti, pokazuje statistika, žrtva ovakve prevare. Ozbiljne procijene kažu da su kriminalci koji se bave ovim "poslom" tijekom 2024. "zaradili" više od bilijun američkih dolara što predstavlja gotovo jedan posto globalnog BDP-a.

Interpol navodi da su financijske prevare postale jedan od najozbiljnijih i najbrže rastućih transnacionalnih oblika kriminala na svijetu koji ima velike ekonomske, ali i ljudske posljedice. Da se kriminalni pejzaž mijenja, Interpol je upozorio u svojoj procijeni prijetnji za 2026. u kojoj je navedeno da ljudi koji se organizirano bave financijskim prevarama usko surađuju i to na globalnoj razini. Interpol upozorava da financijske internet prevare nisu više periferni problem već su se našle u središtu polikriminala gdje se preklapaju organizirani kriminal, trgovina ljudima i kibernetički kriminal. Istražujući ta izmjene u kriminalnim pejzažima, Interpol je utvrdio i da su financijske internet prevare postale čak 4,5 puta profitabilnije, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji čiji sustavi mogu samostalno planirati i proizvoditi cijele prevarne kampanje počevši od prikupljanja raznih informacija do zahtjeva za otkupninom. Upozorava se i da se seksualna ucjena (sextortion) sve se češće sustavno integrira u ljubavne i investicijske prevare pri čemu se koristi sadržaj generiran umjetnom inteligencijom. Utvrđeno je i da kriminalne mreže sve više surađuju sa specijaliziranim kriminalnim skupinama koje se bave pranjem novca pri čemu kriminalci među sobom dijele znanje i tehnologiju, a svrha toga je širenje kriminalnih operacija na globalnoj razini. O koliko se globaliziranom problemu radi svjedoči i podatak Interpola da je 2024. 54 posto njihovih tjeralica bilo povezano s osobama koje su se tražile zbog sumnji u internet financijske prevare. Tijekom 2024. Interpol je sudjelovao i u istrazi 1.500 međunarodnih prijevara u kojima je pričinjena šteta od 1,1 milijardu eura.