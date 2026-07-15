Hoće li optužnica protiv Ivice Todorića konačno biti potvrđena, možda bi se moglo znati sutra

Hoće li se saga zvana afera Agrokor konačno dovesti pred početak suđenja, možda bi se moglo znati - sutra. Jer sutra se, devet mjeseci od zadnje sjednice optužnog vijeća na zagrebačkom Županijskom sudu trebaju održati čak dvije: jedna protiv Ivice Todorića i revizorice Sanje Hrstić, a druga protiv revizora Olivera Diskordije, u odnosu na kojeg je postupak razdvojen radi bolesti. Na tim sjednicama optužnog vijeća, koje su nestranačke, što znači da na njima neće biti ni branitelja ni tužitelja, optužno vijeće odlučit će hoće li optužnica u aferi Agrokor ili onom što je od te afere ostalo, konačno biti i potvrđena. To vjerojatno ovisi i o tome što je odlučio Visoki kazneni sud (VKS) na kojem je spis bio zadnjih devet mjeseci po žalbama obrana. Naime, lani u listopadu, na sjednici optužnog vijeća Todorić je opet tražio izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Sporno mu je, među ostalim, opet bilo financijsko-knjigovodstveno vještačenje, no optužno vijeće mu je zahtjev odbilo. On se žalio VKS-u, a po neslužbenim informacijama i VKS mu je žalbu odbio. Je li tome doista tako znat će se sutra, a kako se u međuvremenu promijenio i ZKP, pa stranke ne nazoče optužnim vijećima, osim ako sud ne odluči drugačije, moguće je da optužnica u aferi Agrokor, devet godina od uhićenja Todorića i ostalih, konačno postane pravomoćna.

Kada je afera Agrokor u listopadu 2017. počela istražitelji su pokucali na vrata Gazde; Ivice Todorića i 14 mu suoptuženika. Među tim suoptuženicima bili su i njegovi sinovi Ivan i Ante Todorić, ali i tadašnji zet Hrvoje Balent. No kada je u srpnju lani ŽDO Zagreb podigao svoju treću optužnicu u tom spisu, iz njega je ispalo devet optuženika - Todorićevi sinovi Ivica i Antu, njegov bivši zet Hrvoje Balent te njegovi nekadašnji menadžeri - Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, Piruška Canjuga, Ivan Crnjac i Mislav Galić. Protiv njih je istraga obustavljena, a broj preostalih optuženih se dodatno smanjio nakon što su se Tomislav Lučić, Alojzije Pandžić i Marijan Alagušić, odlučili na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om.

Lučić je nakon tog priznanja osuđen na jedinstvenu uvjetnu kaznu od 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna te je morao platiti 45.000 eura sudskih troškova. Što se tiče Pandžića i Alagušića, svaki od njih je uvjetno osuđen na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Pandžić je morao platiti 57.000 eura sudskih troškova, a Alagušić 25.000 eura. Kako su se odrekli žalbe, presude su im odmah nakon izricanja lani postale pravomoćne dok je državni proračun postao bogatiji za 177.000 eura, koliko je iznosio zbroj Lučićeve sporedne novčane kazne i troškovi postupka koje su on, Pandžić i Alagušić morali platiti.

Istraga u aferi Agrokor je počela u listopadu 2017., prva optužnica podignuta je u rujnu 2020. na doradu je, prvi put, povučena u rujnu 2021., a ponovo je podignuta u lipnju 2022., da bi u siječnju 2024. ponovo bila povučena. Trećom, podignutom u srpnju 2025., se Todorića i petero mu suoptuženika teretilo za kaznena djela protiv gospodarstva i krivotvorenje isprava kojima je Agrokor oštećen za oko 179 milijuna eura, što je 14 milijuna eura viša šteta no što se navodilo u prve dvije optužnice. Ono za što se Todorić i ostali u trećoj optužnici terete obrazloženo je na 300 stranica, a tužiteljstvo to podupire s 1700 dokaza. No nakon što su se trojica optuženika odlučila na nagodbu, uz Todorića na optuženičkoj klupi ostali su samo revizori Olivio Discordia i Sanja Hrstić. Najveći prijepor ovog slučaja vrtio se oko vještačenja, jer je prvo bilo prvo proglašeno zakonitim, pa zatim nezakonitim te je izdvojeno iz spisa, nakon čega je naručeno drugo. Ukupno su ta dva vještačenja porezne obveznike do sada stajala 2,3 milijuna eura, a kada se tome dodaju troškovi obrane, te moguće tužbe protiv države onih optuženika protiv kojih je istraga obustavljena, troškovi ovog postupka i prije početka suđenja bi mogli narasti i do nekih oko osam milijuna eura. Usput, spis već ima 100.000 stranica.

Todorić i njegovi suoptuženici su prije podizanja treće optužnice ponovo iznijeli obrane, u kojima su neki manje, neki više opširno negirali krivnju. Todorić je ponovio da se protiv njega vodi politički proces.

- Taj politički proces protiv mene je pokrenut s geopolitičkim interesom određenih grupa. Kada se krenulo na mene, otimači moje kompanije su napravili plan u dva smjera. Jedan plan bio je usmjeren na to da je Agrokor u problemima, a drugi je bio usmjeren da se mene, Ivicu Todorića, prikaže kao kriminalca. Što se tiče dugova Agrokora, taj dug je prije dolaska izvanredne uprave iznosio četiri milijarde i 120 milijuna eura, od čega su tri milijarde eura bili krediti. U listopadu ili studenom 2016. u Agrokoru smo dug za kredite reprogramirali za tri godine. Osim toga, u ožujku 2017. je bio održan sastanak s 40 najvećih dobavljača, koji su činili oko 90 posto dobave Agrokora i svi su redom rekli da Agrokor podržavaju 100 posto. Agrokor je s 10 najvećih svjetskih banaka vodio IPO oko izlaska na burzu i to se trebalo dogoditi 1. svibnja 2017. Izlaskom na burzu bi imali tri milijarde eura za našu prehrambenu industriju i pale bi kamate čime bi se banke otvorile za daljnje financiranje. Na niti jedan način nisam oštetio Agrokor. Agrokor je oštetio mene jer sam ja osobno dobio kredit od 457 milijuna eura, za što sam u zalog dao svoje dionice, a sav taj novac sam dao Agrokoru. U Agrokoru sam napravio takav sustav da sve mogu kontrolirati, a troškovi mene i moje obitelji su išli preko moje tvrtke da ljudi vide koliko i što trošimo. Vani se 30 do 50 milijuna eura uzme za svoj račun, a ja nisam uzeo ništa - branio se Todorić, koji je prilikom nadopune svoje obrane u srpnju ove godine tužiteljstvu predao i neke dokaze, za koje smatra da mu idu u korist.

Među tim dokazima je intervju ruskog veleposlanika u Hrvatskoj iz 2020., ali i fotografije Vladimira Putina s Angelom Merkel i Kolindom Grabar Kitarović. Todorić je predao i svoje analize koje je radio o financijskoj situaciji u Agrokoru nakon što mu je oduzet, ali i njegovu analizu hrvatske prehrambene industrije.

Olivio Discordia, osim što je zanijekao krivnju, imao je potrebu istaknuti i da su on i kolegica mu Sanja Hrstić " prvi optuženi revizori u Europi".

- Ramljak i PVC lažirali su vrijednost Agrokor grupe Koncern, smanjili su joj vrijednost i lažirali dionice 44 firme u pet država. Vještaci nisu iskazali vrijednost svih firmi Koncern grupe i Agrokora, samo su procijenili vrijednost Agrokora. Svi krediti Agrokora su investirani u društva Koncerna zato se i trebala napraviti vrijednost Koncerna - Agrokor grupe, a ne samo Agrokora - branio se Discordia.

Krivnju je nijekala Sanja Hrstić, koja je istaknula da ne prihvaća tvrdnje tužiteljstva da bi ona kao revizor pomogla Todoriću da stekne znatnu nepripadnu materijalnu dobit.

- Posao revizora financijskih izvješća je da ih pregledava. Revizor traži dokumentaciju i pristup programima radi provjere autentičnosti i vjerodostojnosti evidentiranih poslovnih promjena iskazanih u financijskim izvješćima. No revizor nema ovlasti sudskog vještaka, državnog inspektora ili policije i ne može bez suglasnosti klijenta prikupljati određenu dokumentaciju. Niti može kopati po ladicama, ispitivati zaposlenike klijenta i tome slično - branila se Sanja Hrstić.