Vojni stručnjaci strahuju da će zbog Trumpove ludosti Amerika isprazniti skladišta naprednog oružja

Posljednjih nekoliko tjedana bilo je burno razdoblje u američkoj vanjskoj politici. Predsjednik Trump nazočio je NATO-ovu summitu naizgled spreman uzdrmati savez, ali je na kraju proglasio sastanke festivalom jedinstva i ljubavi. Napustivši svoj uobičajeni prijezir prema Ukrajini, obasuo je hvalama Volodimira Zelenskog i udovoljio njegovu zahtjevu da se odobri ukrajinska proizvodnja presretača za raketni sustav Patriot. I prešao je put od zagovaranja primirja s Iranom i pohvala njegovim čelnicima zbog sklapanja lipanjskog Memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana do njegova proglašenja mrtvim slovom na papiru, a neprijateljstva su ponovno započela i zaprijetila da će još jednom progutati tu regiju. Ove nagle promjene stava dijelom odražavaju Trumpovu kaotičnu osobnost i činjenicu da on nema strateški kompas, osim stalnog preispitivanja svojih osobnih interesa.