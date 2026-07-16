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James B. Foley
Autor
James B. Foley

Vojni stručnjaci strahuju da će zbog Trumpove ludosti Amerika isprazniti skladišta naprednog oružja

16.07.2026. u 14:32

Donald Trump stigao je u Ankaru na NATO-ov summit raspoložen za žestoke kritike usmjerene prema saveznicima. Njegov je animozitet u velikoj mjeri proizašao iz izostanka europske potpore američko-izraelskom ratu protiv Irana, za koji je rekao da potvrđuje njegovo dugogodišnje uvjerenje da je sigurnosna korist Saveza jednosmjerna ulica

Posljednjih nekoliko tjedana bilo je burno razdoblje u američkoj vanjskoj politici. Predsjednik Trump nazočio je NATO-ovu summitu naizgled spreman uzdrmati savez, ali je na kraju proglasio sastanke festivalom jedinstva i ljubavi. Napustivši svoj uobičajeni prijezir prema Ukrajini, obasuo je hvalama Volodimira Zelenskog i udovoljio njegovu zahtjevu da se odobri ukrajinska proizvodnja presretača za raketni sustav Patriot. I prešao je put od zagovaranja primirja s Iranom i pohvala njegovim čelnicima zbog sklapanja lipanjskog Memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana do njegova proglašenja mrtvim slovom na papiru, a neprijateljstva su ponovno započela i zaprijetila da će još jednom progutati tu regiju. Ove nagle promjene stava dijelom odražavaju Trumpovu kaotičnu osobnost i činjenicu da on nema strateški kompas, osim stalnog preispitivanja svojih osobnih interesa.

Ključne riječi
Donald Trump SAD Iran

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