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POLICIJA POKRENULA ISTRAGU

Jezivo otkriće u Slavoniji: Pronašli ljudsku lubanju i gomilu kostiju, kroz jednu je prolazio čavao

Policijski očevid kod Male Subotice gdje je pronađeno tijelo muškarca, sumnja se na ubojstvo
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 08:38

U početku su, kaže, mislili da je riječ o životinjskim kostima, no ubrzo su shvatili da su pronašli ljudske posmrtne ostatke jer su jasno prepoznali ljudsku čeljust i lubanju

U šumi u blizini naselja Ježevik, na području Općine Bukovlje u Brodsko-posavskoj županiji, pronađeni su ljudski posmrtni ostaci, a policija i nadležne službe provode istragu kako bi utvrdili njihovo podrijetlo, starost i okolnosti smrti. Nakon prvog očevida, obilna kiša isprala je dio tla te otkrila dodatne kosti, što je otvorilo nova pitanja o ovom neobičnom slučaju.

Kako piše Slavonija IN, u šumi su pronađeni ljudska lubanja, čeljust i veći broj kostiju. Dio ostataka policija je odmah izuzela radi daljnje obrade, no nakon kiše na površinu su izbili novi posmrtni ostaci. Tomislav Jerković za lokalni je portal ispričao kako ga je o pronalasku obavijestio susjed koji je tijekom obilaska šume naišao na kosti. - To je u meni probudilo znatiželju. Ona je postala još veća nakon razgovora s prijateljem Zvonimirom Miloševićem, povjesničarom po struci, pa smo zajedno odlučili otići na lokaciju. Pridružio nam se i njegov brat Mario, koji posjeduje određena znanja iz anatomije, što nam je bilo od velike pomoći, rekao je Jerković.

U početku su, kaže, mislili da je riječ o životinjskim kostima, no ubrzo su shvatili da su pronašli ljudske posmrtne ostatke jer su jasno prepoznali ljudsku čeljust i lubanju. Glasnogovornica Policijske uprave brodsko-posavske Kata Nuić potvrdila je da su policijski službenici postupali po dojavi na području Ježevika te da je o svemu obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu.

Pronađena lubanja i dio kostiju izuzeti su s mjesta događaja te poslani na daljnju obradu. Prema neslužbenim informacijama koje donosi Slavonija IN, ostaci su upućeni na Odjel patologije u Osijeku, gdje bi stručnjaci trebali utvrditi njihovu starost, pripadaju li jednoj ili više osoba te postoji li mogućnost utvrđivanja uzroka smrti.

Nakon prvog policijskog očevida, obilna kiša isprala je dio zemlje i otkrila dodatne kosti. Među njima je bila i kost kroz koju je prolazio čavao. Zbog većeg broja pronađenih kostiju otvorilo se pitanje radi li se o pojedinačnom grobu ili lokaciji na kojoj je pokopano više osoba. Jerković tvrdi da je na mjestu pronalaska bilo više bedrenih kostiju i drugih ljudskih ostataka, a konačne odgovore trebale bi dati stručne analize i policijska istraga.

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Policijski očevid kod Male Subotice gdje je pronađeno tijelo muškarca, sumnja se na ubojstvo
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Ključne riječi
lubanja kosti PU brodsko-posavska Slavonija

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