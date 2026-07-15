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NA PODRUČJU SPLITA

Nova akcija USKOK-a: Uhićen i policajac povezan s krim-miljeom?

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Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
15.07.2026.
u 08:50

Kako neslužbeno doznajemo, jedna od dvije osobe na meti USKOK-a policijski je službenik

USKOK je izvijestio kako su tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje, dodaje se, provode se na području Splita u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK ističe da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. 

Kako neslužbeno doznajemo, jedna od dvije osobe na meti USKOK-a je policijski službenik. Neslužbeno, sumnjiči ga se za zloporabu položaja. On je navodno obiteljski povezan s osobama iz krim-miljea te se, prema neslužbenim informacijama, sumnja da je zlorabio svoj položaj kako bi im pomogao. Informacije je navodno dojavljivao skupini Marka Benzona.
FOTO Dario Šimić doveden je na ispitivanje u USKOK
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Ključne riječi
Split uhićenje USKOK

Komentara 7

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ZA
zagabria4
09:42 15.07.2026.

Kod nas se uredno love sitne ribe, ali ne sjete se ili ne smiju dirati tajkune koji su opljačkali državu. Neki uredno kupuju velike domaće firme i nikom ništa, ugledni građani

CH
chupakabra
09:32 15.07.2026.

Izgleda da nije sve podmazao.

Avatar Next Level
Next Level
09:15 15.07.2026.

Bute svi u ćuzi završili....niš bum pijuckal šampanj i uzeo kokice ahahah

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