Nova akcija USKOK-a: Uhićen i policajac povezan s krim-miljeom?

USKOK je izvijestio kako su tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje, dodaje se, provode se na području Splita u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK ističe da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznajemo, jedna od dvije osobe na meti USKOK-a je policijski službenik. Neslužbeno, sumnjiči ga se za zloporabu položaja. On je navodno obiteljski povezan s osobama iz krim-miljea te se, prema neslužbenim informacijama, sumnja da je zlorabio svoj položaj kako bi im pomogao. Informacije je navodno dojavljivao skupini Marka Benzona.