DRAGUTIN ĆELAP

Nova kaznena prijava za ratni zločin protiv bivšeg čelnika SDSS-a Topusko

Oružje zaostalo iz Domovinskog rata
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
Autor
Danijel Prerad
17.09.2025.
u 18:58

Protiv osumnjičenog, koji se od ranije nalazi u istražnom zatvoru zbog počinjenja drugog kaznenog djela, je podneseno Posebno izvješće nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, zbog kaznenog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, objavila je policija

Karlovačka policija objavila je danas kako su policijski službenici Policijske uprave karlovačke objavili su u suradnji sa policijskim službenicima PU sisačko-moslavačke te sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, dovršili kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog u Domovinskom ratu u ožujku 1992. godine za vrijeme oružanog sukoba između tzv. JNA i paravojnih postrojbi tzv. „RSK“ s hrvatskom vojskom te napada na Republiku Hrvatsku.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da je osumnjičenik (1954.) 8. ožujka 1992. godine u ranim poslijepodnevnim satima, kao pripadnik paravojne postrojbe, izviđačko - diverzantskog voda 19. pješadijske brigade TO Vrginmost, kršeći pravila međunarodnog prava, prema kojem civilno stanovništvo i građanske osobe uživaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija i prema kojem niti civilno stanovništvo niti građanske osobe smiju biti predmet napada, iz tada privremeno okupiranog područja Republike Hrvatske, s neprijateljskih položaja uz desnu obalu rijeke Kupe u mjestu Banska Selnica pucajući iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe na suprotnoj strani rijeke na polju u mjestu Koritinja pogodio i usmrtio muškarca (1932.), civila koji je u navedeno vrijeme traktorom na polju obavljao poljoprivredne radove.  

Protiv osumnjičenog, koji se od ranije nalazi u istražnom zatvoru zbog počinjenja drugog kaznenog djela, je podneseno Posebno izvješće nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, zbog kaznenog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, objavila je policija.

Kako doznajemo riječ je o Dragutinu Ćelapu, bivšem čelniku SDSS-a u Topuskom i županijskom vijećniku koji je u listopadu prošle godine uhićen zbog sumnje u drugi ratni zločin, počinjen 1991. godine.

Dragutin Ćelap u medije je došao 2019. godine kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik HV-a Ivica Pandža Orkan došao do dokumenata iz arhive tzv. RSK, iz kojih se vidi kako je Dragutin Ćelap bio snajperist koji je kao pripadnik tzv. SVK dobio pisanu pohvalu od zapovjednika „3. partizanskog bataljona“, u kojoj piše da se ''iskazao kao stabilna i hrabra osoba, pri čemu imponira njegova hladnokrvnost i odlučnost“. U dokumentu se dalje navodi da se „posebno istaknuo u 1. i 2. napadu na Topusko kada je odlučnom akcijom jedinice u kojoj se on nalazio u Velikoj Vranovini likvidirano oko 30 pripadnika MUP-a i ZNG-i te po oslobađanju Lasinje u izviđačkim aktivnostima likvidirao tri neprijateljska vojnika''.

RS
rasta sev
19:42 17.09.2025.

Ima takvih prikrivenih zlotvora diljem lijepe naše.

BR
brokenbrain
19:34 17.09.2025.

ovih pripadnika genocidne nacije ima još puno u Hrvatskoj. Nadam se učestalosti ovakvih akcija

Avatar antikomunist1
antikomunist1
19:26 17.09.2025.

A, još jedna "legenda"!

