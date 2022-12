Nostradamus predviđa 'veliki rat' i slijetanje na Mars u 2023. Zašto mu i nakon skoro 500 godina toliko vjerujemo?

Nakon doista turbulentne 2022. godine koja je uključivala strašnu invaziju na Ukrajinu, inflaciju koja je uslijedila posljedično rata, kao i posljedice globalnog zatopljenja koje su bile vidljive u svim dijelovima svijeta, postoje strahovi kako bi 2023. mogla biti još gora. Po mračnim prognozama poznat je upravo francuski astrolog - Nostradamus, a on upravo to i najavljuje.

Možda i najvažnija Nostradamusova prognoza za 2023. bila je upravo početak '''velikog rata'', protumačenog iz ove rečenice:

''Sedam mjeseci Velikog rata, ljudi mrtvi zbog činjenja zla. / Rouen i Evreux neće pasti u ruke kralja''.

Neki su to protumačili kao da je neizbježna eskalacija ukrajinskog sukoba u treći svjetski rat. Futurološki dopisnik Daily Stara tako je ponudio savjet koji bi mogao objasniti ove predikcije.

“Sedmomjesečni rok trajanja sukoba može se u početku činiti kao razlog za slavlje, ali s obzirom na zastrašujuće nuklearne arsenale zemalja uključujući Ameriku i Rusiju, možda je najbolje biti oprezan. Parižanima bi bilo dobro da se zatvore u Rouen dok se stvari ne smire'', kazao je, a prenosi The Guardian.

Inače, Nostradamus je između 1547. i 1555. navodno prorekao 942 poetična katrena svojoj asistentici dok je bio opijen muškatnim oraščićem, a koji inače izaziva halucinacije kada se uzima u velikim dozama. Iako su se zbog toga brojni šalili na njegov račun, Nostradamus je triumfirao pa je tako njegova, nikad objavljena knjiga Les Prophéties dan danas ima veliki značaj, posebice zbog toga što brojni smatraju da je predvidio pogubljenje Charlesa I., Veliki požar u Londonu, Francusku revoluciju, uspon i pad Napoleona i Hitlera, strijeljanje JFK - a, ubojstvo Benazira Bhutta, napadi 11. rujna, masovna ubojstva u Parizu 2015., čak i abdikaciju kralja Charlesa III.

Povećana prodaja nakon smrti kraljice Elizabete II

U 2022. godini Nostradamus je svakako književni fenomen. Knjiga tumačenja njegovih navodnih proročanstava u rujnu je bila na vrhu ljestvice bestselera Sunday Timesa nakon što je predviđala kada će kraljica Elizabeta II umrijeti. Nostradamus: Potpuna proročanstva za budućnost, autora Maria Readinga, prodana su u gotovo 8000 primjeraka u tjednu koji je završio 17. rujna, nakon što je tjedan dana prije kraljičine smrti prodano samo pet primjeraka.

U svojoj knjizi, objavljenoj 2006., Reading je tvrdio da je pronašao nešto što je drugima koji su proučavali Nostradamusa promaklo: da su njegovi katreni označeni brojevima kako bi bili u korelaciji s datumima. Stoga, katren 10/22, koji navodno predviđa smrt kraljice, glasi:

"Budući da nisu odobravali njegov razvod / čovjeka kojeg su kasnije smatrali nedostojnim / narod će natjerati kralja otoka / čovjeka zamijenit će onoga koji nikada nije očekivao da će biti kralj.”

“Ovaj katren neće biti iznenađenje za Britance i ima široke implikacije. Prvi je da će kraljica Elizabeta umrijeti, oko 2022., u dobi od oko 96 godina.”, kazao je Reading.

Reading, koji je umro 2017., nastavio je tvrditi da katren 10/22 predviđa da će kralj Charles abdicirati jer je "umoran od ustrajnih napada na sebe i drugu ženu" zbog "ogorčenosti koje protiv njega ima određeni udio britanskog stanovništva, nakon njegovog razvoda od Diane, princeze od Walesa”. Njegovo tumačenje tu nije završilo. Također je računao da će princ Harry postati sljedeći kralj, umjesto svog starijeg brata Williama.

Michel de Nostradame rođen je u Saint-Rémy-de-Provence 1503. Rano je živio kao putujući ljekarnik, vrlo tražen za liječenje žrtava kuge. Od 1550. nadalje izdavao je godišnje publikacije koje su uključivale proročanske stihove. Godine 1554. počeo je pisati Les Prophéties, u kojima je namjeravao izložiti buduću povijest svijeta u 1000 katrena, raspoređenih u 10 "stoljeća". Kako je njegova slava rasla, Nostradamus je postao blizak prijatelj francuske kraljice, Katarine de Medici, smrt čijeg je muža Henrika II navodno predvidio u sljedećem stihu:

“Mladi će lav svladati starijeg / Na bojnom polju u jednoj bitci / Probosti će mu oči kroz zlatni kavez / Dvije rane učinile su jednu, a onda umire okrutnom smrću.”

Pretpostavlja se da se ovo odnosi na viteški turnir 1559. godine, kada je grof Gabriel de Montgomery oštrim kopljem probio kraljev loše pričvršćen vizir, iskrivivši kraljevo oko, grlo i sljepoočnicu, što je rezultiralo njegovom smrću 11 dana kasnije. Ali istinitost proročanstva je upitna jer se pojavilo u tisku tek dugo nakon tog kobnog susreta.

Nostradamus je barem predvidio vlastitu smrt 1566. No, s obzirom na to da je predviđanje izrečeno dan prije nego što je umro, i da je bio gotovo prikovan za krevet zbog artritisa, vodene bolesti i arterioskleroze, možda to nije bio toliko simptom njegov proročki genij kao iskaz očitog.

Šarlatanstvo ili genijalnost?

Ljepota Nostradamusa je u tome što možete pročitati što god želite u onome što je napisao, navodi se u analizi The Guardiana. Ono što bi neki mogli smatrati njegovim šarlatanstvom je, gledano iz drugog kuta, njegova genijalnost, smatra autor Everett F. Blieler, pod pseudonimom Liberte E LeVert, knjige Proročanstva i zagonetke Nostradamusa:

“Zaobilaženje i izbjegavanje izravnosti igraju veliku ulogu. Obično je dvoumio u svojim astrološkim datiranjima, jer se konjunkcije ponavljaju. Pozivao se na opskurne latinske riječi kako bi stvorio mogućnosti dvostrukih značenja; izostavio je prijedloge, članove, refleksive i veznike, a favorizirao je infinitiv kao bezvremenski, bezosobni oblik koji se može čitati na mnogo načina.”

Nostradamus je sve samo ne umirujući.

“Cijena saznanja o tome što dolazi je, za Nostradamusa, da povijest gubi svaki smjer i koherentnost.”, smatra Connor.

Neki su tvrdili da je Nostradamus također predvidio prijeteći utjecaj klimatske krize kada je napisao: “Četrdeset godina duga se neće vidjeti. / Četrdeset godina vidjet će se svaki dan. / Suha će se zemlja još više sasušiti i bit će velike poplave kad se to vidi.”

To, svakako, izgleda zastrašujuće istinito, a njegova kvartrena 5/23 još bi više mogla zabrinuti neke: "Dva će se protivnika ujediniti / Kad se većina drugih ujedini s Marsom / Afrički vođa je uplašen i drhti / Dvojni savez razdvojen je flotom."

U svojoj knjizi iz 2006. Reading je to shvatio kao da će svijet vidjeti kako se “dvije sile ujedinjuju” kako bi se borile protiv globalnog rata. Ipak, u to je tumačenje nedavno posumnjao Readingov sin Laurie, koji je očito nastavio obiteljski biznis. On smatra da je “afrički vođa” referenca na južnoafričkog tehnološkog milijardera Elona Muska i njegove planove za kolonizaciju Marsa.