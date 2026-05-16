FOTO Ažurirana lista najmoćnijih putovnica: Hrvatska je u zavidnom društvu, evo gdje je došlo do najvećih promjena

Objavljeno je prvo veće ažuriranje globalne ljestvice putovnica za 2026. godinu, a najnoviji podaci pokazuju promjene pri samom vrhu liste najmoćnijih putnih isprava na svijetu.
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS
Prema novom izdanju Henley Passport Indexa, koje je ažurirano 13. travnja 2026., Singapur je zadržao prvo mjesto kao putovnica s najvećom slobodom putovanja. Građani Singapura bez vize mogu putovati u čak 192 destinacije diljem svijeta.
Iako vrh ljestvice ostaje nepromijenjen, došlo je do značajnih promjena odmah iza vodeće pozicije. Ujedinjeni Arapski Emirati nastavili su snažan uspon i sada dijele drugo mjesto s Japanom i Južnom Korejom. Putovnice tih država omogućuju pristup bez vize u 187 zemalja i prekooceanskih teritorija.
Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima šesto mjesto zajedno s Mađarskom, Malezijom i Poljskom, a građani tih zemalja mogu bez vize putovati u 183 destinacije. Australija i Kanada dijele sedmo mjesto s pristupom u 182 zemlje.
Hrvatska se također nalazi visoko na ljestvici, a hrvatski građani mogu bez vize posjetiti 181 državu svijeta. Najslabiju putovnicu ima Afganistan, čiji građani bez vize mogu putovati u samo 23 države.
Sjedinjene Američke Države ostale su među deset najjačih putovnica svijeta, ali trenutno zauzimaju deseto mjesto s mogućnošću bezviznog putovanja u 179 destinacija, što je znatno manje od vodećeg Singapura.
