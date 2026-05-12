Hrvat upozorio turiste na veliku prevaru u Hrvatskoj: 'Oderat će vas'

Kako se bliži turistička sezona , sve se više priča o cijenama na Jadranu, poskupljenjima i mogućim “turističkim zamkama” koje čekaju goste. Baš kao što i naši građani znaju imati neugodna iskustva tijekom putovanja u inozemstvu, tako se i turisti koji dolaze u Hrvatsku ponekad susretnu s pokušajima prevare. Nažalost, uvijek se pronađe netko tko želi dodatno zaraditi na ružan i nepošten način, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada je najveća gužva. Upravo zato jedan Hrvat odlučio je na Redditu upozoriti turiste na situacije na koje bi trebali pripaziti prilikom dolaska u Hrvatsku ove sezone. Njegova objava vrlo brzo privukla je pažnju brojnih korisnika koji su podijelili slična iskustva i savjete.

“Svima turistima koji dolaze u našu zemlju želim uputiti upozorenje. Nemojte ulaziti u nasumične taksije u Zagrebu, na obali ili bilo gdje drugdje jer su potpuna prevara i oderat će vas. Upravo sam svjedočio svađi na Glavnom kolodvoru u Zagrebu gdje je taksist turistu naplatio 60 eura za svega tri kilometra vožnje. Vjerojatno ga je pokupio na ulici. Po zakonu cijene moraju biti istaknute na vozilu, ali to je lako previdjeti kada imate prtljagu i žurite. Uvijek naručite Uber, Bolt ili sličnu aplikaciju i nikada ne sjedajte u nasumične taksije bez provjere cijena. Uživajte u Hrvatskoj, ali ne nasjedajte na ovakve prevare”, napisao je.

Ispod objave ubrzo su se počeli nizati komentari korisnika koji su uglavnom podržali njegovo upozorenje. Mnogi su istaknuli kako je najbolja opcija jednostavno koristiti Uber ili Bolt jer su cijene unaprijed poznate i nema neugodnih iznenađenja. Neki su dodali kako su isti vozači često prisutni i na aplikacijama, ali uz puno sigurniji sustav naplate. Jedan korisnik napisao je kako gotovo da ne postoji država u kojoj taksiji ispred kolodvora i zračnih luka nisu poznati po previsokim cijenama te da uvijek unaprijed planira prijevoz javnim prijevozom ili putem aplikacija. Drugi su podijelili i vlastita iskustva pa je tako jedan turist tvrdio da mu je luksuzni plavi automobil s kamerama unutar vozila naplatio čak 115 eura za vožnju od svega 1,3 kilometra.

Pojedini korisnici upozorili su i da se problem već dugo ignorira te da po gradu postoje čak i plakati koji strane turiste upozoravaju na lažne ili preskupe taksije. “Postalo je odvratno, a državu nije briga”, napisao je jedan korisnik. Neki su zaključili kako je javni prijevoz i dalje najsigurnija opcija, dok su drugi poručili da je ovo pravilo koje vrijedi gotovo svugdje u svijetu, ako postoje Uber, Bolt ili slične aplikacije, najbolje ih je koristiti.

Jedan Hrvat posebno je naglasio kako nema smisla riskirati ako netko nije siguran u cijene. “Vlada ovaj problem ne uspijeva riješiti desetljećima. Nemojte kriminalcima ni dati priliku da vas prevare”, poručio je u komentaru.