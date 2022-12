Zelenski na putu za SAD, Putin predstavlja vojne ciljeve za 2023. godinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetit će u srijedu SAD te mu je to prvi put nakon 300 rata otkad je Rusija napala Ukrajinu. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi predstaviti vojne ciljeve za 2023. godinu.

Tijek događaja:

7:15 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je na putu za SAD. Prvi je to put da nakon izbijanja rata napušta Ukrajinu.

- Joe Biden i ja ćemo razgovarati o suradnji između SAD-a i Ukrajine, a imat ću govor u Kongresu te mnoštvo bilateralnih sastanaka - objavio je Zelenski.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.