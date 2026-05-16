Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE KRIVA NEPAŽNJA

Zašto ne možete pronaći ključeve iako su ravno ispred vas? Znanstvenica otkrila pravi razlog

ključevi
Pixabay
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.05.2026.
u 08:59

Znanstvenica s britanskog Sveučilišta u Bristolu, objasnila je da za ovaj fenomen nije kriva samo nepažnja, već način na koji naš mozak obrađuje informacije

Gotovo svi smo barem jednom doživjeli frustrirajuću situaciju, tražimo ključeve, naočale ili mobitel po cijeloj kući, a netko drugi uđe u sobu i pronađe ih za dvije sekunde, točno tamo gdje smo gledali. Znanstvenica s britanskog Sveučilišta u Bristolu, profesorica anatomije Michelle Spear, objasnila je da za ovaj fenomen nije kriva samo nepažnja, već način na koji naš mozak obrađuje informacije. Riječ je o tzv. 'sljepoća zbog nepažnje', stanju u kojem mozak doslovno ne registrira predmet koji je potpuno vidljiv, jer ne odgovara našim očekivanjima.

"Vid nije samo ono što oči vide, već i ono što mozak očekuje vidjeti“, kaže Spear. Kad tražimo nešto u žurbi ili pod stresom, mozak aktivira 'predviđanja' i filtrira okolinu. Ako se predmet nalazi na neobičnom mjestu, pod drugačijim kutom ili je djelomično zaklonjen neredom, mozak ga jednostavno preskoči.

Zato netko tko traži ključeve deset minuta može ih 'ne vidjeti', dok osoba koja ulazi svježim očima odmah uoči što tražimo.

Profesorica ističe i suptilne razlike između spolova. Žene su u prosjeku nešto uspješnije u pronalaženju predmeta u pretrpanim prostorima, dok muškarci bolje obavljaju zadatke prostorne orijentacije. No, naglašava da su iskustvo i poznavanje okoline važniji od spola, piše Daily Mail.

Novi mađarski ministar koji je oduševio svijet rekreirao plesne korake
Ključne riječi
zaboravljivost ključevi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!