Zašto ne možete pronaći ključeve iako su ravno ispred vas? Znanstvenica otkrila pravi razlog

Gotovo svi smo barem jednom doživjeli frustrirajuću situaciju, tražimo ključeve, naočale ili mobitel po cijeloj kući, a netko drugi uđe u sobu i pronađe ih za dvije sekunde, točno tamo gdje smo gledali. Znanstvenica s britanskog Sveučilišta u Bristolu, profesorica anatomije Michelle Spear, objasnila je da za ovaj fenomen nije kriva samo nepažnja, već način na koji naš mozak obrađuje informacije. Riječ je o tzv. 'sljepoća zbog nepažnje', stanju u kojem mozak doslovno ne registrira predmet koji je potpuno vidljiv, jer ne odgovara našim očekivanjima.

"Vid nije samo ono što oči vide, već i ono što mozak očekuje vidjeti“, kaže Spear. Kad tražimo nešto u žurbi ili pod stresom, mozak aktivira 'predviđanja' i filtrira okolinu. Ako se predmet nalazi na neobičnom mjestu, pod drugačijim kutom ili je djelomično zaklonjen neredom, mozak ga jednostavno preskoči.

Zato netko tko traži ključeve deset minuta može ih 'ne vidjeti', dok osoba koja ulazi svježim očima odmah uoči što tražimo.

Profesorica ističe i suptilne razlike između spolova. Žene su u prosjeku nešto uspješnije u pronalaženju predmeta u pretrpanim prostorima, dok muškarci bolje obavljaju zadatke prostorne orijentacije. No, naglašava da su iskustvo i poznavanje okoline važniji od spola, piše Daily Mail.