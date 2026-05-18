Trump kaže da je otkazao napad na Iran predviđen za utorak

Donald Trump je u ponedjeljak objavio da je otkazao planirani napad na Iran u utorak, kao odgovor na zahtjev čelnika Perzijskog zaljeva, te izjavio da su u tijeku "ozbiljni pregovori". Američki predsjednik je, međutim, u poruci na svojoj društvenoj mreži Truth Social naglasio da su Sjedinjene Države spremne pokrenuti "potpuni, sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku, ako se ne postigne prihvatljiv sporazum" s Teheranom. Precizirao je da je zahtjev za obustavu vojne operacije došao od čelnika Katra, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji, prema njegovim riječima, vjeruju da je sporazum moguć.

Taj sporazum mora osigurati da se Iran ne domogne nuklearnog oružja, napisao je Donald Trump. "Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ništa ostati", zaprijetio je američki predsjednik u nedjelju na Truth Socialu. Teheran je u ponedjeljak naznačio da je odgovorio na novi prijedlog Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, koji je započeo 28. veljače napadom SAD-a i Izraela na Iran. Krhko primirje na snazi ​​je od 8. travnja.

No prema posljednjim izvješćima, stavovi dviju strana ostali su vrlo udaljeni, ističe France presse. Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Washington je predstavio popis od pet točaka u kojima se, između ostalog, od Irana traži da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u Sjedinjene Države.