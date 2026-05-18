Ledeni prsluci i hladni tuševi mogli bi pomoći u mršavljenju

Nošenje ledenog prsluka ili svakodnevno tuširanje hladnom vodom moglo bi pomoći u mršavljenju, pokazuje novo istraživanje znanstvenika, prenosi The Guardian.

Iako su kupanje u ledenoj vodi i tzv. “cold plunge” terapije sve popularnije, dosad je postojalo malo znanstvenih podataka o stvarnim zdravstvenim učincima izlaganja hladnoći. No nova studija provedena na 47 odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću pokazala je da redovito izlaganje niskim temperaturama može dovesti do gubitka masnog tkiva.

Istraživači sa Sveučilišta u Nottinghamu i Medicinskog centra Sveučilišta u Leidenu podijelili su sudionike u dvije skupine. Polovica je svakog jutra tijekom dva sata nosila ledeni prsluk i pojas za struk, dok su nastavili sa svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima. Prsluci su se nosili preko tanke majice, a u njima su se nalazili gel-ulošci za hlađenje koji su se prethodno zamrzavali preko noći te su održavali temperaturu od oko 15 °C.

Nakon šest tjedana, sudionici koji su nosili prsluke izgubili su u prosjeku 0,9 kilograma, gotovo isključivo masnog tkiva. U kontrolnoj skupini nije došlo do gubitka težine – dapače, prosječno su dobili 0,6 kilograma. Voditeljica istraživanja dr. Mariëtte Boon iz LUMC-a istaknula je kako je riječ o jednoj od prvih studija koja duže vrijeme analizira učinke izlaganja hladnoći kod osoba s prekomjernom težinom.

Dodala je kako bi ovakvi prsluci mogli biti jednostavan i jeftin dodatak uobičajenim strategijama mršavljenja, uz zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost. Profesorica Helen Budge sa Sveučilišta u Nottinghamu, koautorica studije, pojasnila je da svakodnevna izloženost hladnoći aktivira smeđu masno tkivo koje troši zalihe tjelesne masti kako bi proizvelo toplinu.

“Postoji mogućnost da nošenje rashladnog prsluka ‘trenira' smeđu mast da bude aktivnija te pozitivno utječe na lipide, glukozu i upalne procese u tijelu”, navela je Budge. Studija, predstavljena na Europskom kongresu o pretilosti u Istanbulu, sugerira da bi hladnoća mogla ubrzati potrošnju kalorija i tako pridonijeti smanjenju tjelesne mase.

Znanstvenici sada istražuju i druge oblike izlaganja hladnoći, uključujući hladne tuševe i kupanje u hladnoj vodi, kako bi utvrdili mogu li imati sličan učinak. U odvojenom istraživanju u Nizozemskoj prati se 34 žena koje svakog jutra završavaju tuširanje 90 sekundi dugim izlaganjem najhladnijoj vodi.

“Iz naše hipoteze, hladni tuševi i hladno plivanje mogli bi imati sličan učinak”, rekla je Budge, ali je upozorila da hladno plivanje nije isto jer uključuje i druge fiziološke reakcije, poput tzv. hladnog šoka. Istraživači ističu da je nošenje rashladnog prsluka dulji i stabilniji oblik izlaganja hladnoći, dok je hladni tuš intenzivniji, ali kraći. “Na kraju želimo da ljudi pronađu oblik izlaganja hladnoći koji im odgovara i koji mogu uklopiti u svakodnevni život”, zaključila je dr. Boon.