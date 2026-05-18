Vesna Škare Ožbolt prozvala pravosuđe nakon ubojstva maturanta: 'Ovo nije nesretan splet okolnosti, nego institucionalni nemar'

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt oštro je reagirala nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, ustvrdivši kako tragedija nije rezultat "nesretnog spleta okolnosti", nego ozbiljnog institucionalnog propusta. U objavi na Facebooku upozorila je da je kazneni predmet protiv Kristijana Aleksića na Općinskom sudu u Šibeniku stajao pune dvije godine bez ijednog ročišta i bez ikakvog pomaka. "Dvije godine. Toliko je kazneni predmet protiv ubojice iz Drniša stajao na Općinskom sudu u Šibeniku bez ijednog ročišta, bez ikakvog pomaka, bez ikakvog opravdanja", napisala je. Podsjetila je kako je Aleksić već ranije bio osuđen za ubojstvo te da je, unatoč tome, slobodno živio u gradu, dok su ga susjedi prijavljivali zbog straha i ilegalnog oružja koje je držao. "Dvije godine tijekom kojih je čovjek već jednom osuđen za ubojstvo slobodno hodao gradom. Kod kuće je držao ilegalno oružje. Susjedi su ga prijavljivali jer su ga se bojali. Sustav je sve to znao i nije učinio ništa. Za njega nije određen pritvor", navela je.

Škare Ožbolt smatra da odgovornost postoji na više razina pravosudnog sustava. "Predsjednik suda odgovoran je za sudsku upravu, raspored predmeta i praćenje njihova kretanja. Ministar pravosuđa odgovoran je za nadzor nad sudskom upravom. Predmet koji dvije godine stoji bez ročišta nije mogao ostati neprimijećen", napisala je. Istaknula je da je predmet morao biti vidljiv kroz izvješća, rasporede poslova i statistike koje se dostavljaju Ministarstvu pravosuđa.

"Ako nitko nije reagirao, onda nije riječ o previdu. Riječ je o grubom zanemarivanju dužnosti", smatra bivša ministrica. U objavi je zatražila hitan izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku, kao i javnu objavu nalaza nadzora. "Sada je važno napraviti hitan izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i javno objaviti nalaz. Provesti reviziju svih kaznenih predmeta u Hrvatskoj koji čekaju ročište duže od godinu dana. Uvesti ubrzani postupak za optuženike s ranijom presudom za nasilje. Recidivisti s ilegalnim oružjem ne smiju godinama čekati na red dok građani žive u strahu", napisala je. Na kraju je poručila kako se ne radi samo o tragediji jedne obitelji, nego o ozbiljnom propustu države. "Ovo nije samo tragedija jedne obitelji. Ovo je ozbiljan i neoprostiv propust države da zaštiti svoje građane. Netko za to mora odgovarati", zaključila je.