'NEBO I ZEMLJA PLAČU'

Neizmjerna tuga: Majka odlučila Luku pokopati u odijelu koje je trebao nositi na maturalnoj zabavi

18.05.2026.
u 22:51

Velika tuga zavladala je među njegovim školskim kolegama, prijateljima i članovima košarkaškog kluba u kojem je trenirao

Luka Milovac sljedeći je petak trebao proslaviti maturu sa svojim školskim kolegama. Umjesto toga, njegova obitelj priprema se za posljednji ispraćaj 19-godišnjaka koji je ubijen tijekom dostave hrane u Drnišu. Majka je odlučila da će Luka biti pokopan u odijelu koje je trebao nositi na maturalnoj zabavi, piše RTL.

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije toga bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Velika tuga zavladala je među njegovim školskim kolegama, prijateljima i članovima košarkaškog kluba u kojem je trenirao. Svi koji su ga poznavali o Luki govore samo u superlativima te ga opisuju kao dobrog i pristojnog mladića.

"Puno puta zadnjih 10 godina smo zajedno slavili, pjevali, slavili pobjede, a imali smo ih puno. I sad je teško, baš teško. Moj mlađi sin je s njim generacija, zajedno su trebali ići na maturalni ples. Moj stariji sin isto sa njegovim starijim bratom studira u Zagrebu, zajedno igraju košarku. A šta da vam kažem, nebo i zemlja plaču", rekao je za RTL Dario Lapić, predsjednik košarkaškog kluba DOŠK u Drnišu.

 

Ključne riječi
Luka Milovac Drniš maturant ubojstvo

Komentara 2

ST
starivol
23:26 18.05.2026.

Laka mu zemlja,nevinome,sućut obitelji.

PR
protuudar
23:00 18.05.2026.

Laka mu zemljica. Tragedija prevelika, iskrena sućut obitelji!

