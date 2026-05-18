Globalni alarm zbog ebole: Ozbiljan rizik međunarodnog širenja

Epidemija ebole uzrokovane virusom Bundibugyo u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi proglašena je izvanrednim stanjem u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja, objavila je u nedjelju Svjetska zdravstvena organizacija. Kao jedan od glavnih razloga za proglašavanje izvanrednog stanja navodi se da je od 16. svibnja 2026. u pokrajini Ituri u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno osam laboratorijski potvrđenih slučajeva, 246 sumnjivih slučajeva i 80 sumnjivih smrtnih slučajeva u najmanje tri zdravstvene zone.



'Mnogo veća epidemija'