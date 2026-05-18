ZLOČIN IZ MRŽNJE?

Pucnjava u Islamskom centru u Americi: Ima žrtava, napadači pronađeni mrtvi u automobilu

San Diego
Foto: REUTERS
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
18.05.2026.
u 23:19

Policija zasad smatra pucnjavu u Islamskom centru zločinom iz mržnje, prema riječima načelnika policije San Diega Scotta Wahla.

Tri su osobe ubijene u pucnjavi u Islamskom centru u San Diegu, priopćile su vlasti. Dvojica osumnjičenika koj su pronađena mrtva u automobilu u blizini džamije bili su tinejdžeri, rekao je u ponedjeljak Mark Remily, specijalni agent FBI-a u San Diegu. Remily nije identificirao osumnjičenike. Šef policije San Diega Scott Wahl rekao je da su imali 17 i 19 godina. Trump je obaviješten je o pucnjavi u Islamskom centru u rekao je dužnosnik Bijele kuće za CNN.

Šef policije rekao je da će njegov odjel blisko surađivati ​​s FBI-jem "kako bi se osiguralo da uskladimo sve resurse koji su nam potrebni za ovu istragu".

Zaštitar u Islamskom centru koji je ubijen u napadu odigrao je ključnu ulogu u smanjenju težine napada, rekao je šef policije San Diega. "Jedan od preminulih je zaštitar koji tamo radi i mislim da je odigrao ključnu ulogu u tome da situcija nije bila još gora“, rekao je načelnik Scott Wahl na konferenciji za novinare. U pucnjavi su ubijena tri odrasla muškarca, potvrdila je policija.

Policija smtra da su osumnjičeni za pucnjavu u Islamskom centru umrli od samoranjavanja. 

CH
chemica
23:45 18.05.2026.

Kakva ti to mora biti pustoš u glavi...A oružja, ko u priči. Za svakog magaimbecila kalibar i model po mjeri.

