Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'GROBLJE SVEMIRSKIH LETJELICA'

Ovo je najizoliranija točka na svijetu, Antarktika je udaljena tisućama km, a najbliži susjedi su - astronauti

screenshot/facebook
VL
Autor
Večernji.hr
17.05.2026.
u 09:47

Zbog udaljenosti od naseljenih područja, svemirske agencije koriste to područje za kontrolirano rušenje satelita, raketnih dijelova i drugih letjelica koje završavaju misije

Na Zemlji postoji mjesto toliko udaljeno od kopna da su mu u određenim trenucima najbliži ljudi zapravo astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Riječ je o Point Nemu, najizoliranijoj točki na planetu, smještenoj usred južnog Pacifika. Point Nemo ime je dobio po kapetanu Nemu iz romana “Dvadeset tisuća milja pod morem” Julesa Vernea. Najbliže kopno udaljeno je oko 2600 kilometara, a među najbližim naseljenim mjestima spominje se Uskršnji otok, piše The Mirror.

Zbog te nevjerojatne udaljenosti, osoba koja bi se našla na Point Nemu bila bi bliže astronautima na ISS-u, koji prolazi nekoliko stotina kilometara iznad Zemlje, nego ljudima na kopnu. Ako bi nekome ondje zatrebala pomoć, dolazak brodom mogao bi trajati i oko dva tjedna.

Point Nemo poznat je i kao svojevrsno “groblje svemirskih letjelica”. Zbog udaljenosti od naseljenih područja, svemirske agencije koriste to područje za kontrolirano rušenje satelita, raketnih dijelova i drugih letjelica koje završavaju misije.

Lokacija je dodatno potaknula maštu javnosti jer se nalazi relativno blizu područja na kojem je 1997. zabilježen misteriozni zvuk poznat kao “Bloop”. Iako se kasnije najčešće objašnjavao pucanjem leda, dugo je poticao teorije o nepoznatim morskim stvorenjima.

Point Nemo tako ostaje jedno od najneobičnijih mjesta na Zemlji: geografski gotovo potpuno izolirano, teško dostupno i toliko udaljeno da zvuči više kao prizor iz znanstvene fantastike nego stvarna točka na karti.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!