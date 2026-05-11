RASPLAMSALA SE RASPRAVA

Ljudi koji rade u Njemačkoj podijelili neobična iskustva: 'Nisam znala gepek otvoriti od auta....'

U ovih 35 godina, napisao je jedan korisnik, kaže da nije dobio nikakvu 'glupu' kaznu

Na Facebook stranici Balkanci u Njemačkoj postavljeno je pitanje: "Koja je najgluplja kazna koju ste dobili u Njemačkoj ili za što niste ni znali da se može dobiti kazna?" Komentatori su nizali svoja iskustva, neka su bila i šaljiva. "Ja sam vozio auto u jednom smjeru. Bila zona 30 ja sam išao malo brže i slika mi. Za 10 min se vraćam istom ulicom samo u drugom smjeru i zaboravim da su me maloprije tu blicali i naravno opet me blica. Naravno dobijem kaznu 2x 25 eura", "Kad su mi kaznu za parkiranje od 25 € za sat vremena promijenili na 40 €. A ja mislila, ostavit ću auto, onako već dobila kaznu pa neka stoji onda i dalje, a oni se vratili i povisili kaznu jer nisam maknula auto u roku sat vremena"; Moj muž 20 eura za sporu vožnju jer je vozio 50 gdje je dozvoljeno 70", stoji u komentarima. 

Nekoliko njih sjetilo se da je zaradilo kaznu zbog bacanja opuška. "Bačen opušak na stanici 270 eura"; "Bacanje cigarete u šahtu za slivne vode"; napisali su neki. Neki su komentirali da su kaznu za opušak platili 25 eura, a neki kažu oko 100 eura. 

"Račun u banci pasivni koji nisam zatvorila za vrijeme korone. Nakon 6 godina stiglo na naplatu više od 700 eura"; "Ubrala visibabu, netko me prijavio"; "Ostavio radni kombi otključan na parkingu 15 €"...

Jedan je nasmijao ostale korisnike: "Dao cariniku bakšiš za janjetinu u gepeku."

"Nisam znala gepek otvoriti od auta, bilo vrijeme korone 2021 godina, 45€ kazna"; "Nisam platila kaznu jer su bile dobre policajke... Neka baba ih zvala jer je moja curica od 3 godine bacila golubovima malo vafla od sladoleda."

U ovih 35 godina, napisao je jedan korisnik, kaže da nije dobio nikakvu glupu kaznu, dodajući da je dobio dvije do tri kazne zbog parkiranja. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

