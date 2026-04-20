Ništa od sunčanog proljeća? Meteorolozi otkrili prognozu do sredine svibnja

Na Jadranu je vrijeme također promjenjivo, s izmjenom sunčanih i oblačnih razdoblja te lokalnim pljuskovima, osobito u Dalmaciji gdje su oni najizraženiji u prvom dijelu dana. Temperature su i dalje relativno blage, većinom između 19 i 22 stupnja, ali uz nešto niže vrijednosti nego prethodnih dana. Vjetrovi su u početku jugo i jugozapadnjak, no postupno dolazi do okretanja na buru, koja će osobito na sjevernom Jadranu u utorak, a potom i u srijedu duž cijele obale, mjestimice imati jake pa i olujne udare, osobito podno Velebita gdje mogu prelaziti 65 kilometara na sat.

Zbog takvih uvjeta izdana su i upozorenja na potencijalno opasno vrijeme. U riječkoj regiji naglasak je na jakom i olujnom vjetru, dok se u dalmatinskim regijama, uključujući kninsku, splitsku i dubrovačku, upozorava na mogućnost izraženijih grmljavinskih nevremena uz obilnije oborine, lokalno i iznad 30 milimetara, te visoku vjerojatnost grmljavine.

Nestabilno vrijeme zadržat će se i u utorak, uz povremenu kišu i pljuskove, dok će od srijede postupno doći do smirivanja atmosfere. Vrijeme će postajati stabilnije i sunčanije, no jutra će biti hladnija, osobito u unutrašnjosti, a u gorju postoji i mogućnost slabog mraza. Tijekom četvrtka dodatno će oslabjeti vjetar, a uz više sunca dnevne temperature ponovno će biti u porastu. Na Jadranu će stabilizacija biti izraženija, pa će već od srijede prevladavati sunčanije prilike, uz postupno slabljenje bure i povratak temperatura iznad 20 stupnjeva.

Ipak, dugoročniji prognostički modeli upućuju na to da ova stabilizacija neće potrajati bez prekida. Prema izlazima ECMWF modela, krajem travnja, postoji signal za novo pogoršanje vremena. U tom razdoblju moguće je novo jače naoblačenje uz obilnije oborine i izraženija grmljavinska nevremena, što upućuje na nastavak dinamičnog i promjenjivog proljetnog obrasca vremena. Ni svibanj izgleda ne donosi potpuno smirenje vremena. Dapače, u Hrvatskoj i većem dijelu Europe očekuje se mjesec koji će biti topliji od prosjeka, ali i izraženije nestabilan nego što je uobičajeno za to doba godine upućuje vodeći prognostički modeli ECMWF-a.

Srednje mjesečne temperature mogle bi biti između 1,5 i 2,5 stupnja Celzija iznad višegodišnjeg prosjeka, no to neće značiti prevladavajuće stabilno i sunčano vrijeme. Naprotiv, izgledan je vrlo promjenjiv i dinamičan vremenski obrazac, osobito u prvoj polovici mjeseca. Tada će se nastaviti tipična proljetna borba zračnih masa, toplog zraka koji pristiže s juga i hladnijeg koji se spušta sa sjevera. Iako je Sunčeva energija već izražena, relativno hladan sjeverni Atlantik i dalje omogućuje prodore svježijeg zraka prema srednjoj Europi. Posljedica toga bit će česte izmjene sunčanih i kišnih razdoblja, uz naglasak na izraženijim pljuskovima, grmljavinskim nevremenima, lokalno i tuči te jakom vjetru. Temperature više od 25 stupnjeva u pravilu se ne očekuju prije druge polovice mjeseca, dok bi početak svibnja mogao biti svježiji nego što mnogi priželjkuju.

Posebno osjetljivo razdoblje moglo bi biti sredinom mjeseca, otprilike između 5. i 10. svibnja, kada postoji mogućnost novog prodora hladnog zraka. Tek pred kraj svibnja prognoze postaju stabilnije i optimističnije. Tada bi mogli stići prvi pravi ljetni dani, s temperaturama iznad 25 stupnjeva i više sunčanog vremena.