IZDANA UPOZORENJA

Upaljeni alarmi zbog vjetra, bit će pljuskova i grmljavine. Evo kada se vraća sunce

Autor
Dora Taslak
20.04.2026.
u 07:49

Zbog vjetra su izdana upozorenja za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. No, sutra će ih na snazi biti još i više

U većem dijelu zemlje jutros je oblačno te ponegdje pada kiša, a tako će biti i u ostatku dana. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), danas će biti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i grmljavinu, uglavnom u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti češća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a poslijepodne će okrenuti na jugozapadni. Na Jadranu se očekuje slabo i umjereno jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u Dalmaciji prolazno i jugozapadni, a navečer na sjeveru bura. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 17 °C, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 18 do 21 °C.

Zbog vjetra su izdana upozorenja za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. No, sutra će ih na snazi biti još i više. Uz ova područja, upozorenja će biti aktivna još za riječku regiju te cijelu Dalmaciju. 

U utorak će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati kiša, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a prema otvorenom moru prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 10 °C, na moru između 11 i 15 °C. Najviša dnevna od 15 do 20 °C, u gorju malo niža.

Od srijede će biti sunčanije, osobito na moru. U unutrašnjosti će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru će puhati umjerena bura, već od utorka podno Velebita i jaka s olujnim udarima, zatim i drugdje. U četvrtak vjetar u slabljenju i okretanju na umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Jutra će idućih dana biti sve svježija, a dnevna temperatura na kopnu u porastu.

