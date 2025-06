Gosti su odlazili s osjećajem da su prevareni: 'Istina je, neki pretjeruju. Skupo je i nama domaćima kad idemo u restoran'

Mnogima pripreme za ljetovanje protječu u strahu od jadranskih poskupljenja. Protekle dvije-tri godine cijene su na našoj obali zahvaljujući dobroj potražnji skokovito rasle i više nije tajna da je vrijeme jeftinog odmora na hrvatskom moru definitivno prošlost. Ove godine s poskupljenjima se, nasreću, usporilo, a dio jadranskim domaćinima odlučio je zadržati i lanjske cijene. Među njima su, kako otkriva istraživanje Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, i brojni domaćini popularnog cimerfraja. Pokazalo se, naime, da čak 65 posto obiteljskih iznajmljivača ove godine goste očekuje s istim cijenama kao prošle godine. "Ovo je još jedan pokazatelj da su iznajmljivači itekako odgovorni dionici u turizmu i svjesni da moraju ostati konkurentni usprkos tome što je Vlada potpuno nerazumno povisila poreze i uz strahoviti porast inflacije izazvala značajan troškovni udar na male iznajmljivače", poručuju iz Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, koja je anketirala je nešto manje od 300 svojih članova.

Pritom, preostalih 35 posto, koji su i ove godine posegnuli za dizanjem cijena, poskupljenje opravdava ili inflacijom, povećanjem poreza i svih ostalih troškova poslovanja (84%) ili ulaganjima u kvalitetu smještaja i novih dodatnih sadržaja (16%). Kolika su prosječna poskupljenja, nema podataka. No, poznato je da se prethodnih nekoliko godina na Jadranu poskupljivalo i preko svake mjere. I to, kako smještaj, tako i restorani, kafići, izleti i mnoge druge usluge koje turista na odmoru konzumira, a mnogim gostima su naročito trn u oku trgovine u kojima znaju naći iste proizvode kao u svojim zemaljama, ali znatno skuplje. Neki Europljani nove cijene na hrvatskom Jadranu, osjetno više nego prije pandemije, zasigurno kažnjavaju i nedolaskom. Od početka godine do kraja svibnja Nijemaca je, recimo, bilo čak 30 posto manje, Francuzi su u minusu 19 posto, Austrijanci šest posto, Poljaci i Mađari oko dva posto itd. Ukupno, hrvatski turizam je zahvaljujući rastu posjeta iz nekih drugih zemalja (uključujući domaće goste) petomjesečno razdoblje ove godine završio s podjednakim brojem posjetitelja. Ali, minusi u zemljama odakle dolazi ponajviše gostiju zabrinuli su jadranske domaćine, a neke i "otrijeznile". Jasno je da prostora za igranje s cijenama više nema. Među onima koji su odlučili zadržati lanjske cijene je i iznajmljivačica iz Vodica Vesna Juričev.

– Mislim da 50 eura za apartman za dvoje sad u lipnju, u kući s bazenom, nije puno. U špici će mu cijene biti i dalje korektnih 80 eura. No, istina je, neki pretjeruju. Kad sam lani pitala znanicu iz Srime da primi četvero gostiju za koje kod mene nije bilo mjesta, rekla je 200 eura po noćenju. Kod mene je u tom trenutku cijena bila 130 eura. Ali, zato je ona i bila prazna u špici, a gosti su otišli s osjećajem da su prevareni i vjerojatno više neće doći – reći će gospođa Vesna. – Sveukupno, mogla bih se složiti da smo preskupi. Skupo je i nama domaćima kad idemo u dućan, restoran. S tim da gosti, u tih deset dana odmora, nemaju vremena obilazi dućane i tražiti akcije...

Njezin umaški kolega, vlasnik apartmana Vedrana, radije bi, kaže, da nije dizao cijene.

– Mi smo lani digli cijene noćenja u prosjeku za pet eura i ove godine za još toliko. Nerado to radimo, ne želimo nikoga iskorištavati. Ali, ulazni troškovi, od čišćenja do mjesečnih računa i drugih davanja, tjeraju nas na korekcije cijena. Ne mogu ni sam reći koliko su one sada realne... Prije korone imali smo dvadesetak posto niže cijene i čini mi se da je to bilo sasvim u redu, korektno. Ali, u međuvremenu je sve poskupjelo, a onda ni smještaj nije mogao ostati izuzetak – iskreno govori umaški iznajmljivač, vlasnik apartmana Vedrana. – Mada, ne bih rekao da je smještaj toliko sporan. Kod nas je sad u lipnju studio apartman 40 eura, a gosti bez problema plaćaju i stotine eura za noćenje u hotelu. Znači, te cijene znaju unaprijed i plaćaju ih bez problema. Ali, cijene u izvanpansionu su otišle u nebo. U Umagu više ne možete naći pizzu ispod 12, 13 eura. Znači, sto kuna, a prije korone je bila 50-60 kuna. Na našim OPG-ovima nekad si dobio obrok u tri slijeda za 20 eura, sad je to isto najmanje 40 eura – kaže naš sugovornik, koji zbog manjka Nijemaca, Poljaka... računa s nešto slabijom sezonom od lanjske.

Počela i last minuta sniženja

Vlasnica triju soba za iznajmljivanje na dubrovačkom Lapadu također se odlučila za poskupljenja od pet, šest eura u odnosu na lani, pa sad soba s kupaonicom za dvoje, koja se ljetos punila po 98 eura, sad ima cijenu od 104 eura.

– I ja sam, vjerujete, s cijenama među umjerenijima. Ima stvarno onih koji divljaju s cijenama – ne libi se reći iznajmljivačica iz Dubrovnika. – Dio iznajmljivača digao je cijene u strahu od viših poreza, ali rekla bih da smještaj i nije najsporniji. Trgovine su veliki problem. Dio obitelji mi živi u Njemačkoj i ne može se načuditi kako mi s manjim plaćama od Nijemaca imamo više cijene u trgovinama nego oni. A to vide i gosti. Ne mislim ja da bi Hrvatska trebala biti jeftina destinacija, ali trebala bi ostati pristupačna. Mi jesmo lijepa zemlja, s prekrasnim morem i možemo puno ponuditi gostu. Međutim, nismo jedini... – zaključuje Dubrovkinja, koja radi u jednoj turističkoj agenciji za najam privatnog smještaja.

Uočila je da neki domaćini posežu i za sniženjima.

– Ljudi čekaju zadnji trenutak da bukiraju odmor. Jučer sam za jedan objekt na Čiovu primila rezervaciju gostiju koji danas dolaze Gosti čekaju da cijene padnu, a neki ih i spuštaju. Bolje dati popust od deset posto nego ostati prazan, zar ne? – poentira naša sugovornica.