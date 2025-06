Ekonomski analitičar o cijenama u Hrvatskoj i Njemačkoj: 'Izvrsno sam ručao za 20 eura...'

Početak turističke sezone ne donosi baš ohrabrujuće brojke, a najveći je "udarac" hrvatskom turizmu do sada stigao s njemačkog tržišta. Naime, u svibnju je bilo gotovo upola manje njemačkih turista nego lani kada su činili oko 30 posto svih noćenja. Ove godine, njihov je udio pao na 16,5 posto. Ekonomski analitičar Damir Novotny istaknuo je kako istraživanja u Njemačkoj pokazuju da veliki broj tamošnjih građana ove godine neće napuštati zemlju.

"Njemački turisti su nama najvažniji, oni su najbrojniji. Istraživanja pokazuju da neće putovati izvan zemlje. Morat ćemo prihvatiti činjenicu da je naš turizam postao preskup. Nisu samo u pitanju apsolutne brojke i novac – ja ću platiti koliko treba ako za to dobijem ono što sam očekivao, ono što bi ja kao turist želio dobiti", kaže analitičar za Net.hr.

"Prije tjedan dana bio sam u Bavarskoj poslom i prošao sam ne po autocesti nego kroz unutrašnjost Bavarske. Bio sam kod jezera Chiemsee u blizini austrijske granice. Nitko se nije kupao jer je bilo hladno, ali su ljudi došli – kampovi su bili prepuni. Popio sam kavu za nekih 2,20 eura, kao i u Zagrebu, no hrana je jeftinija. Ručao sam u jednom samostanu koji ima lijepu samostansku kuhinju i otvoren je za javnost. Izvrsno sam ručao za 20 eura. Tri slijeda, s čašom bezalkoholnog piva, platio sam 25 eura. To je nevjerojatno", opisao je svoje iskustvo. Pritom, napominje kako je u samostanu ipak jeftinije jer nemaju poreza, no ne u tolikoj mjeri.

Analitičar je uputio upozorenje: "Bilo je jasno već prošle godine da vrlo visoke cijene koje su akteri u hrvatskom turizmu sebi definirali kao ciljeve, dugoročno nisu održive. Cijene za usluge koje pružamo izrazito su visoke."